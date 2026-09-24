Aperte le iscrizioni ai corsi di Amici della Musica a Cerveteri: lezioni individuali per tutti gli strumenti*

Comunicato stampa

Ricominciano le lezioni dell’Associazione Amici della Musica a Cerveteri. All’interno dei locali di Case Grifoni in Piazza Santa Maria, nel cuore del Centro Storico, corsi individuali per tutti gli strumenti e canto, con docenti altamente qualificati e di comprovata esperienza in ambito musicale.

Dal sassofono al clarinetto, dal pianoforte a chitarra a percussioni, fino alle lezioni di tromba ed improvvisazione Jazz tenute dal trombettista di fama mondiale Michael Supnick: lezioni aperte a persone di ogni età, dai bambini agli adulti. Previsti prezzi popolari e agevolazioni per gruppi familiari.

Obiettivo dei corsi dell’Associazione Amici della Musica, realtà attiva nel territorio da più di 30anni non è soltanto quello di diffondere l’arte e la cultura musicale nel territorio, ma anche quello di inserire nuovi elementi all’interno del prestigioso Gruppo Bandistico Cerite del Maestro Augusto Travagliati, anche Direttore Artistico della scuola di musica.

Dai primi approcci allo strumento e alla conoscenza musicale sino a lezioni più accurate e approfondite: i docenti dell’Associazione Amici della Musica saranno al vostro fianco per farvi emozionare con la musica e con quelle note di cui sarete protagonisti.

Per informazioni, iscrizioni e costi contattare il numero 3396067067, anche inviando un messaggio Whatsapp.