Settimana della Scienza 24 settembre

Dal sito web@frascatiscienza.it
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Il 24 settembre la scienza attraversa città, discipline e generazioni: dai laboratori sul corpo umano alle sfide ambientali, dalla letteratura alla musica, ci aspetta una giornata ricchissima di esperienze da vivere!
A Frascati prosegue “Il Giardino del Cervello”, l’installazione immersiva proposta dallo European Brain Research Institute (EBRI) “Rita Levi-Montalcini”. Eridania Italia accompagna il pubblico alla scoperta di “Zucchero & Co. – L’impronta della dolcezza”, mentre DTT S.c.ar.l propone un “Viaggio nel cuore di DTT – Mura del Valadier”.
Dire Fare Cambiare e Giornalisti Nell’Erba presentano “L’arte di cambiare il mondo – Mostra interattiva”. Il Dipartimento di Ingegneria civile e Ingegneria Informatica dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata guiderà il pubblico attraverso “Tre cupole: un viaggio nel tempo nella storia delle costruzioni”.
Acea Ato 2 e G.Eco proporranno ai più piccoli “Hotel per invertebrati”, mentre Banca d’Italia aprirà al pubblico il Centro Donato Menichella con “Porte aperte al Centro Donato Menichella”.
La giornata proseguirà con “Non è solo caldo: clima, salute mentale e giustizia sociale” e con “Qualcosa che valeva la pena creare”, proposto dall’Università degli Studi Roma Tre.
A Roma, l’Istituto Italiano di Studi Germanici proporrà “Letture in terrazza | Ifigenìa in Tauride di Johann Wolfgang Goethe”. L’Università Europea di Roma aprirà le porte del suo centro di formazione con “Simulazione medica avanzata con AI: dalle attività di base alle manovre salvavita”, mentre l’INMI Spallanzani presenterà il “Concerto: Gerardo Di Lella Pop Orchestra – The Modern Music Story”.
A Frosinone, l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e Alumni-ALACLAM proporranno l’incontro “Prendersi cura attraverso la conoscenza”.
Il programma dettagliato per gli eventi dedicati a tutti è disponibile qui.
Per le scuole:
Il 24 settembre studentesse e studenti potranno partecipare a laboratori, visite e attività educative in diverse città italiane.
A Frascati, lo European Brain Research Institute (EBRI) “Rita Levi-Montalcini” accompagna le classi nel “Giardino del Cervello”.
Il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata proporrà “Viaggio nel corpo umano: la digestione”, “Il DNA” ed “Evoluzione e adattamento”.
Acea Ato 2 e G.Eco coinvolgeranno le classi in “Oz Escape: segui la scienza, vinci la sfida!”. Eridania Italia presenta “Zucchero & Co. – L’impronta della dolcezza”, mentre DTT S.c.ar.l ci accompagna in un “Viaggio nel cuore di DTT”.
La Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro affronta il tema dei rischi legati al consumo di alcol con “Non me la bevo”.
Il CREA guida ragazze e ragazzi attraverso “L’olio nascosto nei piccoli semi: scopriamo come estrarlo!”, “La risorsa acqua tra laboratori e giochi scientifici” e “Impasta la scienza! Esplora il mondo di farine e cereali”.
Istat unisce numeri, sostenibilità e gioco con “Una notte al museo degli SDGs – Agenda 2030”. Il Dipartimento di Ingegneria civile e Ingegneria Informatica dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata presenta “Sotto i nostri piedi: proteggere il suolo e le acque sotterranee”, mentre Banca d’Italia mette in guardia “I rischi climatici e ambientali per l’economia e la finanza”.
A Roma, l’Università Europea di Roma ospiterà “Simulazione medica avanzata con AI: dalle attività di base alle manovre salvavita”. Il CREA proporrà “Magicando: un gioco per l’educazione alimentare”, mentre l’INMI Spallanzani presenterà “120 battiti al minuto e dialogo aperto”.
A Palermo, la Libera Università Maria Santissima Assunta – LUMSA darà il via alla “Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici: LUMSA Mare Forum”.
A Potenza, PariMpari Onlus renderà numeri e ragionamento più coinvolgenti con “Matematica allegra”. A Mirto Crosia, Rende e Mongrassano, in provincia di Cosenza, il CREA accompagnerà le classi nell’“Oleario Tour: alla scoperta della biodiversità olivicola calabrese”.
Il programma dettagliato per gli eventi dedicati alle scuole è disponibile qui.
Vi aspettiamo numerosi!