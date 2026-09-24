Regione Lazio, Maselli e Formisano incontrano l’Associazione Hikikomori Italia Genitori ETS

Comunicato stampa

L’assessore all’inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, e la garante regionale per la tutela delle persone con disabilità, Anna Teresa Formisano, hanno incontrato il presidente dell’Associazione Hikikomori Italia Genitori ETS, Elena Carolei, e il coordinatore per la Regione Lazio della stessa associazione, Giovanna Dragonetti.

«Col termine giapponese “hikikomori”, che significa letteralmente “stare in disparte”, ci si riferisce a chi decide di ritirarsi dalla vita sociale per periodi anche molto lunghi, rinchiudendosi in sé stesso, solitamente nella propria abitazione. È un fenomeno che riguarda soprattutto i giovani e si tratta di una tematica sociale molto delicata sulla quale, come Regione Lazio, presteremo la massima attenzione soprattutto verso le famiglie. È opportuno e fondamentale, inoltre, sensibilizzare le ASL del territorio, le scuole e le università, affinché siano in grado di poter dare risposte efficaci» dichiara l’assessore Maselli.

«Non appena venuta a conoscenza di questa realtà ne ho parlato con l’assessore Maselli, che ha accolto immediatamente l’invito ad organizzare un incontro. Il nostro impegno condiviso è quello di avere contezza del fenomeno e continuare a seguire le problematiche legate a questa nuova patologia giovanile» aggiunge la garante Formisano.