Comunicato stampa

è online il programma del Forum di IBE – Intermobility Future Ways 2026, l’Hub strategico della mobilità condivisa, che si terrà alla Fiera di Rimini dal 24 al 26 novembre.



Tre giorni di conferenze, workshop e talk che riuniranno imprese, istituzioni ed esperti per confrontarsi sulle trasformazioni della mobilità e contribuire alla costruzione di un ecosistema sempre più integrato e collaborativo.

Gli appuntamenti chiave:

24 novembre: apertura del Forum e Plenaria “Future Ways: la mobilità condivisa in Italia”, con la presentazione del Rapporto Future Ways 2026, nuovi dati e trend sull’evoluzione dell’ecosistema della mobilità condivisa. Nel pomeriggio parleremo di innovazione nei servizi di ridesharing con il workshop “Taxi Driver”.

25 novembre: la Plenaria “Ritorno al futuro” metterà al centro l’integrazione tra trasporto pubblico, ferrovia, sharing mobility e servizi a domanda. Sarà anche l’occasione per presentare i nuovi dati dell’Osservatorio sul vehicle sharing. La giornata proseguirà con gli approfondimenti sul Demand Responsive Transit, sulla Transport Poverty, sul Mobility Management, Mobility Data e sulla domanda di mobilità e decarbonizzazione.

PROGRAMMA

Agenda-IFW-26