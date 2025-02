PUI Sport, inaugurazione del cantiere dell’impianto sportivo di Mandela

Questa mattina presso il Comune di Mandela si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dei lavori per la riqualifica del “Centro Sportivo La Corona” di proprietà comunale.

Presenti all’evento il Vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna, il Sindaco di Mandela Claudio Pettinelli e i sindaci e amministratori locali dei comuni limitrofi.

L’intervento di riqualificazione e di abbattimento delle barriere architettoniche migliorerà le attuali condizioni precarie dell’area sportiva attraverso interventi di sostituzione del manto in erba sintetica esistente con un manto in erba sintetica di ultima generazione, previo rifacimento del sottofondo e degli impianti di drenaggio oltre alla realizzazione di un campo da padel nell’area adiacente al campo da calcio, attualmente pavimentata in cemento.

Inoltre, l’impianto sportivo sarà realizzato ed attrezzato in modo da poter essere fruibile da parte di utenti diversamente abili, eliminando gli ostacoli fisici e tramite la realizzazione di una rampa di accesso al campo da calcio.

Il nuovo centro sportivo potrà essere utilizzato per eventi amatoriali, gare agonistiche del settore giovanile e dei campionati delle diverse categorie e potrà essere fruito anche dalle associazioni presenti sul territorio.

L’importo complessivo dell’intervento, che rientra tra quelli previsi dal PNRR, ammonta a circa 807 mila euro per un totale di 300 giorni per la durata dei lavori.

“Oggi inauguriamo i lavori di uno dei 63 interventi che riqualificheranno gli impianti sportivi del territorio intorno a Roma, proprio per favorire le comunità e i borghi della Città metropolitana e che entro marzo 2026 porteremo a conclusione. Scelte politiche importanti e investimenti significativi resi possibili anche grazie alla grande sinergia che c’è con tutte le comunità locali e i tecnici che ci hanno aiutato in questo percorso. Grazie a questi interventi poniamo l’attenzione sui bisogni delle ragazze e dei ragazzi che vivono la Città metropolitana, seguendo una delle più importanti mission di quest’Ente: il sostegno alla fascia giovanile. Non a caso il Pnrr è nato come risposta alla Pandemia, per contrastare i momenti di isolamento dei nostri ragazzi, grazie allo sport e all’istituzione di luoghi democratici, inclusivi, pubblici e all’insegna della convivialità. Una soddisfazione del Sindaco Roberto Gualtieri e di tutta la Città metropolitana, alla base del principio di un’opera pubblica fatta non solo di cemento ma anche di senso di appartenenza e volontà di costruire una grande comunità territoriale.”

Pierluigi Sanna, Vicesindaco Città metropolitana di Roma Capitale.