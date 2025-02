Ivass, FWU, Tribunale dispone liquidazione

L’Ivass ha comunicato che il Tribunale Distrettuale del Lussemburgo ha disposto lo scioglimento e la liquidazione della compagnia lussemburghese Fwu Life Insurance Lux S.A. (FLL) e nominato liquidatore Maitre Baden.

“Una pessima notizia! I consumatori come al solito sono quelli che ci rimettono, abbandonati dalle istituzioni e dalle autorità di vigilanza, a cominciare da quelle del Lussemburgo, che non sono state in grado di prevenire l’ennesimo crack e non hanno bloccato in tempo utile la sottoscrizione di nuovi contratti. Insomma, come al solito si chiude la stalla dopo che i buoi sono scappati. Solo dal 3 luglio 2024, infatti, Fwu Life Insurance Lux S.A. ha deliberato di non sottoscrivere più nuovi contratti in Italia, decisamente troppo tardi, e solo dal 2 agosto è stato nominato un commissario” afferma l’Avv. Ivana Russo dell’Unc di Cassino, presente alla riunione di oggi con l’Ivass, che insieme all’Avv. Antonio Calvani, delegato dell’Unc della Puglia, sta assistendo i risparmiatori in questa vicenda

“Siamo pronti a provare ad aiutare i cittadini italiani coinvolti a sostenere le loro ragioni, valutando anche se i prodotti venduti dagli intermediari italiani erano consoni al profilo di rischio dei consumatori, visto che la maggior parte delle polizze vendute erano polizze unit linked, con il valore della polizza legato all’andamento dei mercati finanziari. Una struttura del prodotto, insomma, complessa e difficile da comprendere per i non addetti ai lavori, essendo complicato stimare correttamente il rischio. Per questo stiamo considerando sia possibili azioni risarcitorie da intraprendere nei confronti degli intermediari italiani che hanno collocato le polizze, sia l’ammissione allo stato passivo nella procedura concorsuale aperta in Lussemburgo, nella quale i sottoscrittori delle polizze potranno agire da creditori privilegiati. In entrambi i casi consigliamo ai risparmiatori di recuperare i contratti e i questionari di profilatura e diamo la nostra disponibilità per aiutarli a recuperarla” prosegue Ivana Russo.

“Faremo anche da tramite per la raccolta e l’inoltro dei dati e delle comunicazioni richieste” conclude Ivana Russo.