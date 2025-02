Michela Califano: “Sos laghi, richiesta convocazione urgente commissione tutela territorio”

Sono vicina al grido d’allarme lanciato in un sit in a Castel Gandolfo da associazioni e cittadini sullo stato dei laghi del Lazio. Si tratta di una situazione delicata. Basti pensare che solo nell’ultimo anno abbiamo registrato un calo di 37 centimetri del lago di Nemi e 50 per il lago di Castel Gandolfo. Tendenza questa ormai consolidata che non accenna a diminuire. Per questo ho presentato una richiesta di convocazione urgente della XII commissione tutela del territorio con l’obiettivo di avviare un confronto con gli enti preposti e capire le possibili soluzioni da adottare. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano