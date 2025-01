Accordo quadro tra la Regione e Formez PA per migliorare la qualità istituzionale e amministrativa del Lazio

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e il presidente di Formez PA, Giovanni Anastasi, hanno sottoscritto un accordo quadro per migliorare la qualità istituzionale e amministrativa del Lazio.

L’accordo tra le parti rafforza la governance strategica e gestionale per supportare le attività amministrative del Lazio e dei suoi Enti locali. L’intesa, approvata con la delibera del 19 dicembre 2024, ha durata fino al 31 dicembre 2027, con la possibilità di proroga. Le finalità principali sono quelle di supportare le attività amministrative nei Comuni, il reclutamento del personale e la promozione di progetti internazionali.

Formez PA, ente in house della presidenza del Consiglio dei ministri, avrà un ruolo fondamentale e centrale per la modernizzazione della Pubblica Amministrazione e dei servizi ai cittadini.

L’Accordo è attuato attraverso progetti esecutivi specifici, definiti e formalizzati da convenzioni tra la Regione Lazio e Formez Pa. Ogni progetto includerà dettagli operativi e verrà garantita conformità alle normative nazionali ed europee per gli appalti pubblici, tutela della privacy e trattamento dei dati personali. Le attività non comporteranno oneri finanziari tra le parti. E il finanziamento dei progetti sarà garantito attraverso fondi europei e nazionali relativi ai cicli di programmazione 2021-2027, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e le risorse ordinarie della Regione Lazio.

I progetti esecutivi saranno sviluppati e formalizzati attraverso apposite convenzioni. Proprio per questo la Regione Lazio sarà supportata da Fomez Pa per il potenziamento della capacità amministrativa degli enti territoriali. I progetti esecutivi saranno valutati in base alle esigenze della Giunta regionale e delle Direzioni competenti.

L’Accordo mira a garantire interventi con un impatto concreto sui territori, assicurando così un maggiore valore aggiunto alle azioni programmate. Grazie a questa sottoscrizione, la Regione Lazio e Formez PA, confermano la volontà di collaborare per una Pubblica Amministrazione moderna, efficiente e vicina ai cittadini.