“Oggi sposo”, appuntamento domani a Bracciano

Un ragazzo sull’altare si sta per sposare ci sono gli invitati, il bouquet, il frac, la musica, sembra tutto pronto ma c’è un piccolo dettaglio: manca la sposa. D’altronde non si può volere tutto dalla vita no? Oggi sposo è un monologo brillante in cui attraverso situazioni comiche, drammatiche e ironiche, lo sposo racconta quel giorno, anzi quei secondi in cui si è innamorato per tutta la vita: “ci vogliono solo 8.2 secondi per innamorarsi di una persona, ma potrebbe non bastare una vita per dimenticarla”. Lui non riesce a scordarla e soffre, ma per fortuna accanto a lui ci sono i suoi migliori amici che lo hanno sempre aiutato: Tavernello, Xanax e Dottor Petrella. Si dice che l’amore è eterno finché dura. Ma finché dura che cosa? L’amore o la vita? Lo sposo dichiara amore eterno alla sua amata non solo in questa vita, ma anche per tutte quelle che verranno.