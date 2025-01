Cerveteri verso la festa di sant’Antonio

Domani, nel Centro Storico di Cerveteri a partire dalle ore 14:30, i Festeggiamenti di Sant’Antonio Abate, con la consueta sfilata dei carri, la benedizione dei nostri amici animali e la musica del Gruppo Bandistico Cerite, che come sempre con la sua allegria ci intratterrà e farà divertire.



A seguire, in Piazza Santa Maria, grande festa in maschera e premio per le 3 maschere più originali, fantasiose e divertenti!