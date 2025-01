Un evento che punta alla “riconquista” dei sentimenti più autentici

Ieri la Sala della Protomoteca del Comune di Roma Capitale, ha ospitato la seconda edizione del Premio Valore Coraggio. Un premio che dà voce e luce a chi altrimenti resterebbe nel silenzio e luce a chi resterebbe nel buio dell’indifferenza, ideato da Anna Rita Cammerata e promosso dalla Fondazione Italia Sostenibile di Sergio Marini.

Un evento che sin dalla sua prima edizione, svoltasi il 12 gennaio 2023, ha già lasciato un segno nella storia culturale, sociale e solidale del nostro Paese, celebrando il coraggio in tutte le sue forme con il patrocinio del Comune di Roma, della Regione Lazio, del Senato della Repubblica, del Club per Unesco di Roma, oltre al sostegno di prestigiose istituzioni ed enti.

Il Premio “Valore Coraggio” nasce nella mente dell’ideatrice con lo scopo di premiare chi si distingue per azioni meritorie, spesso lontane dai riflettori, e chi con umiltà e dedizione traccia solchi destinati a durare nel tempo. Un riconoscimento che celebra il Coraggio come espressione di solidarietà, passione e impegno verso gli altri e Valore come finalità unica dell’essere umano che, paradossalmente, nel mostrarlo non si aspetta riconoscimenti; il tutto ben lontano dai valori effimeri dei nostri tempi. Un binomio senza la congiunzione per un’accezione nuova e diversa dal significato dei due termini in solitaria.

Anna Rita Cammerata sogna, come molti, un mondo perfetto dove la giustizia giusta abbia la meglio, un’Umanità riconosciuta e celebrata per i meriti e non per le dinamiche della società di oggi, persone il cui agire faccia la differenza; un’utopia che almeno nel Riconoscimento del Premio “Valore Coraggio” prende vita e si consolida dando l’Esempio. Il Sogno della Cammerata lo si ritrova nelle sue parole: “se anche una sola persona vorrà seguire l’impronta di chi nella vita ha deciso di fare la differenza in meglio, quell’impronta non sarà stata lasciata invano…”

Un’edizione di rilievo internazionale

La II Edizione del Premio, ha visto protagonisti personaggi illustri, associazioni, gruppi e cittadini comuni provenienti da tutto il mondo. Seguendo la tradizione inaugurata con la premiazione di Sua Santità Papa Francesco nella prima edizione, saranno riconosciuti coloro che, con le loro azioni, hanno incarnato i valori di coraggio, umanità e altruismo.

La serata e’ stata condotta della giornalista Roberta Ammendola con la partecipazione straordinaria di Agostino Penna. La madrina dell’evento la regista Kathrina Miccio.

I premiati e i premianti

• Il regista PUPI AVATI, motivazione “insegnare ai giovani il coraggio di vivere” Premiato da Williams Di Liberatore, Vice Direttore Prime Time Rai.

• La cantante internazionale NOA, motivazione “messaggio contro la guerra, da sempre impegnata sui temi di pace tra Palestina e Israele”. Premiata da Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane RaiUno.

• L’attrice e conduttrice televisiva BARBARA DE ROSSI, motivazione “contro la violenza sulle donne”. Premiata da Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea Capitolina di Roma Capitale ed in rappresentanza del Sindaco Gualtieri.

• Il conduttore televisivo GABRIELE CORSI, motivazione “sulla salute mentale”. Premiato dal Prof. Emanuele Caroppo psichiatra responsabile ASL Roma2 della Comunità Mario Gozzano.

• La giornalista GIOVANNA BOTTERI. Premiata da Gianni Todini, Direttore dell’agenzia stampa nazionale AskaNews.

• RODOLFO E FILIPPO LAGANÀ con motivazione “l’arte che salva”.

• Campione Paralimpico RIGIVAN GANESHAMOORTHY, motivazione “lo sport, oltre le barriere”. Premiato dal Presidente della Federazione Italiana Sport Paralimpici e sperimentali, Sandrino Porru.

• “Gli eroi della nostra vita quotidiana” come i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile. Premiati dall’On. Luisa Reggimenti, Assessore regionale della Regione Lazio

• “I medici che si sono distinti per il loro impegno straordinario”, assegnato alla Dott.ssa ELISA FANTE e l’infermiera SIMONA ABATE. Premiate come categoria dalla Direttrice Sanitaria del Pronto Soccorso del Policlinico Umberto I di Roma.

Inoltre, sono stati assegnati, alcuni riconoscimenti speciali “Premio Valore Coraggio” a opere e realtà di eccellenza, tra cui il corto “Cosa resta”, vincitore del premio Flaminio Film Festival, l’Azienda virtuosa Mignano Vincenzo della SGM Energy societa’ benefit, simbolo di impegno e qualità, il Prof. Pietro Campiglia per le scoperte scientifiche di importanza mondiale, Sarah Ferguson.

Presente anche la produttrice e direttrice artistica Numa Palmer, definita anche come la Cantante del Self Empowerment (potere dell’autorealizzazione) che ha dedicato all’evento il suo brano “ Il coraggio delle idee “ e portato la sua testimonianza di vita.

Un momento di celebrazione e riflessione

La serata, che vedrà la partecipazione di rappresentanti delle più alte istituzioni internazionali, sarà arricchita da momenti di spettacolo e interventi legati al senso profondo del Premio, celebrando non solo il coraggio individuale, ma anche il valore universale dell’altruismo e della solidarietà.

Il Premio “Valore Coraggio” si conferma così come una straordinaria occasione per riflettere sulle virtù che rendono migliore il nostro mondo, dando il giusto riconoscimento a chi agisce con cuore, passione e generosità.