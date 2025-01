Città metropolitana al meeting nazionale Elide

Si è tenuto a Milano il Meeting Nazionale Elide, la rete degli Enti Locali per una politica innovativa sulle droghe, alla quale Città metropolitana di Roma Capitale ha dato il suo contributo sin dalla costituzione. Una rete di città metropolitane e comuni che stanno costruendo nuove politiche attive per combattere ogni forma di dipendenza, superando la logica repressiva, causa di stigmatizzazioni e marginalizzazioni, e mettendo al centro il diritto alla salute, l’inclusione e la riduzione del danno.

“Le città hanno il compito di costruire risposte concrete, eque e sostenibili per garantire la qualità della vita dei cittadini e promuovere una convivenza sociale inclusiva, politiche innovative e partecipate. Tra i pilastri di quanto condiviso oggi, e su cui mi sono soffermata nel corso del mio intervento, diventa prioritaria la riduzione del danno, non solo relativamente all’uso di sostanze psicotrope, ma per tutte le forme di dipendenza. Aiutare le persone a un consumo più consapevole e protetto significa non solo far diminuire le morti, ma anche ridurre la spesa sanitaria e i danni che si cronicizzano nelle persone che ne soffrono. Roma Capitale, dopo oltre 20 anni si è dotata di una delibera d’iniziativa consiliare che sta realizzando definendo, attraverso la co-programmazione, gli interventi sulle modalità di prevenzione, presa in carico e riduzione del danno. Come Città metropolitana, che si è candidata ad ospitare il prossimo evento di Elide, ci impegneremo per diffondere questa visione innovativa nella gestione delle dipendenze, che tiene dentro protezione, tutela sanitaria, inclusione sociale, nei nostri 121 Comuni, con l’obiettivo di contrastare le dipendenze e le patologie che ne conseguono”.

Tiziana Biolghini, Consigliera delegata a Pari opportunità, Politica sociale, Cultura, Partecipazione di Città metropolitana di Roma Capitale.