XV municipio, riaperta via Flaminia direzione Corso di Francia

“Dalle ore 23.00 di ieri è stata completamente riaperta al traffico Via Flaminia Nuova tra i civici 834 e 821 dopo che nella serata di sabato era stata disposta la chiusura della corsia direzione Corso Francia per un presunto fenomeno franoso dal monte delle grotte.

A poco più di trentasei ore dal sopralluogo di domenica mattina, dove con la Protezione Civile di Roma Capitale, il Dipartimento Lavori Pubblici, Polizia Locale e Anas, responsabile di quel tratto di strada, era stato concordato in via precauzionale il posizionamento di una barriera di protezione costituita da jersey e da griglie a prevenzione di eventuali scivolamenti di materiale, la strada è stata riaperta al traffico.

Ringrazio davvero i tecnici della Protezione Civile per l’intervento e le valutazioni immediate e le squadre Anas, in particolare i capo cantiere, che da domenica mattina sono stati sempre presenti sul posto e a lavoro fino a tarda notte per il rapido reperimento e l’installazione dei materiali. Grazie anche all’Assessorato capitolino guidato da Ornella Segnalini e al Dipartimento Lavori Pubblici, come anche alla nostra Polizia Locale. Già nei prossimi giorni come Municipio richiederò una riunione per il costone monte delle grotte ricadente su Via Flaminia 834. L’incontro sarà anche l’occasione per concordare gli ulteriori interventi di bonifica, già avviati, dell’altro versante del costone, in Via Flaminia 952.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.