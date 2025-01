A proposito dei furti nelle aree boschive

Nelle scorse ore sono stati segnalati danni alle recinzioni e furti nelle aree boschive dove sono state da poco messe a dimora le nuove piante previste dal progetto forestazione di Città metropolitana di Roma Capitale, in particolare nelle aree di #Anguillara – nella porzione occidentale della Macchia di Martignano – e #MaglianoRomano. Gli episodi di sabotaggio, furto e vandalizzazione delle aree verdi, per i quali è stata sporta denuncia alle autorità, stanno compromettendo un’opera voluta, pensata e realizzata pensando al futuro dei territori e alla qualità della vita di tutti i cittadini.

Si tratta di interventi che superano i 40 milioni di investimento, finanziati dal PNRR attraverso il MASE, che complessivamente vedrà la messa a dimora di circa 1 milione di nuovi alberi e arbusti autoctoni in 66 aree individuate all’interno di Roma e in altri 18 Comuni dell’area metropolitana.

Un intervento così vasto, che ci porterà a far crescere nuove piante in circa 1000 ettari di territorio, oltre ad essere uno step strategico per contrastare i cambiamenti climatici, è parte integrante delle strategie di adattamento ambientale che i governi locali possono attuare grazie alle risorse messe a disposizione dall’Unione Europea, e che l’Amministrazione guidata dal Sindaco Roberto Gualtieri ha portato avanti con convinzione.

