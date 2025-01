XV municipio, un nuovo progetto per piazza Monteleone di Spoleto

“E’ stato presentato ieri alla cittadinanza il progetto preliminare di riqualificazione di piazza Monteleone di Spoleto al Fleming. Il percorso avviato per la sua riqualificazione, attesa da decenni e ora iniziata, ha l’obiettivo di restituire finalmente dignità all’intera zona, valorizzare il quartiere e consegnare alla cittadinanza un luogo accogliente, vivibile e sostenibile.

Un impegno preso in campagna elettorale e portato avanti in questi tre anni con responsabilità e costanza; dopo il lavoro iniziale, nel 2023 sono stati stanziati i fondi – duecentomila euro per la progettazione e ulteriori due milioni e ottocentomila euro per gli interventi – nel 2024 il progetto è stato affidato allo studio ADAT e realizzato ed ora, con il nuovo anno, dopo l’approvazione del progetto esecutivo e l’affidamento in gara, il prossimo obiettivo sarà quello di iniziare i lavori entro il 2025.

Con la riorganizzazione e la riqualificazione del mercato rionale, già presente in piazza, e degli spazi pedonali, una nuova area studiata per ospitare eventi e momenti di socialità, nuovi arredi e oltre quindici nuove alberature, Piazza Monteleone di Spoleto diventerà una vera e propria oasi urbana, progettata per accogliere diverse generazioni in ogni momento della giornata. Proprio come avvenne nel primo incontro pubblico di un anno fa, anche questa volta, tra il progetto preliminare e quello esecutivo, abbiamo voluto condividere le fasi della progettazione con i residenti che vivranno direttamente e a pieno la piazza ogni giorno.

Grazie davvero ai progettisti che in questa prima fase hanno accolto le nostre proposte e condiviso con il Municipio XV l’idea di rendere Piazza Monteleone di Spoleto rigenerata, rinnovata e finalmente vivibile.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore al Commercio e alle Attività Produttive, Tommaso Martelli.