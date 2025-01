Bracciano, una gestione condivisa per il centro civico di traversa Borsellino

Nella giornata del 10 gennaio abbiamo sottoscritto la convenzione per la gestione condivisa del Centro Civico comunale di Traversa Borsellino a Bracciano Nuova. Questo importante passo è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Bracciano, il Consiglio di Quartiere Bracciano Nuova, la Consulta Giovani e le associazioni Auxilium e Misericordia, che già svolgono un servizio di grande valore sociale per la nostra comunità.

Un luogo di aggregazione per tutti

Il nostro obiettivo è quello di trasformare questo spazio in un punto di riferimento per l’aggregazione e la partecipazione attiva dei cittadini. Vogliamo che il Centro Civico diventi un luogo vivo, dove le consulte tematiche e il Consiglio di Quartiere possano operare, e dove possano nascere iniziative rivolte a tutte le fasce d’età.

Dal 21 gennaio iniziano le prime attività

Ci saranno Doposcuola e animazione territoriale per i più giovani e presto sarà inaugurato uno spazio dedicato ai Servizi amministrativi comunali per semplificare la vita quotidiana dei nostri cittadini.

Un traguardo atteso e voluto

Ci è voluto un po’ di tempo per arrivare a questo momento, perché abbiamo dovuto affrontare e risolvere diverse problematiche tecniche. Ma oggi posso dire con orgoglio che stiamo finalmente restituendo a tutta la comunità un luogo che rispecchia pienamente le finalità per cui è stato creato: un luogo aperto, inclusivo e al servizio di tutti e tutte.

🧩 Voglio ringraziare di cuore tutte le persone che hanno lavorato con impegno per raggiungere questo risultato: i membri dell’Amministrazione, gli Uffici, l’Associazionismo che in questi anni ha mantenuto la struttura, i Comitati e i cittadini e le cittadine impegnati nelle consulte. È grazie a voi che oggi possiamo guardare al futuro di questo Centro Civico con entusiasmo e fiducia.