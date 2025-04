Ladispoli. L’annuncio del sindaco Alessandro Grando per la costruzione di una nuova scuola

UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN VIALE MEDITERRANEO.

Cari concittadine, cari concittadini,

con grande soddisfazione vi comunico l’avvio della procedura per la realizzazione di un nuovo plesso scolastico in Viale Mediterraneo, all’angolo con Via dei Narcisi.

Si tratta di un progetto di grande rilevanza per la nostra comunità, che garantirà ai nostri studenti una scuola moderna, efficiente e confortevole.

Il nuovo edificio avrà una superficie di 1.400 mq, ospiterà 12 classi, quindi circa 300 alunni, e sarà dotato di aula laboratorio, di un’ampia sala mensa, di uno spazio dedicato alle attività motorie e un di giardino perimetrale recintato.

L’investimento complessivo sarà di circa 6 milioni di euro e verrà realizzato attraverso l’istituto del project financing.

La nuova scuola sorgerà su un terreno di proprietà comunale, già urbanisticamente destinato ad edilizia scolastica, e sostituirà l’attuale plesso di Via Praga, attualmente oggetto di un contratto di locazione.

Con questa iniziativa risolveremo una problematica annosa, legata alla compatibilità dell’attuale edificio scolastico con il contesto abitato del quartiere Cerreto, offrendo al contempo ai nostri alunni un ambiente più adeguato alle esigenze didattiche.

La proposta verrà sottoposta all’attenzione del Consiglio comunale nella prossima seduta in programma martedì 8 aprile.

Il Sindaco

Alessandro Grando