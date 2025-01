Ladispoli, al “Di Vittorio” l’ultimo open day

Sabato 18 gennaio, dalle 9:30 alle 12:30, l’Istituto Tecnico “Di Vittorio” apre le porte per l’ultimo Open Day dedicato agli studenti delle Scuole medie e ai loro genitori. Un’opportunità imperdibile per scoprire l’offerta formativa e gli indirizzi di studio dell’Istituto! Il Prof. Massimo Cerrocchi, Referente per l’Orientamento, illustrerà i percorsi didattici e le numerose attività che caratterizzano l’Istituto. Gli studenti potranno partecipare a coinvolgenti laboratori di:

Fisica e Chimica

Informatica ed Economia Aziendale

CAD e Disegno al Computer

Nel frattempo, i genitori avranno l’occasione di confrontarsi con i docenti, porre domande e ricevere informazioni dettagliate sugli indirizzi di studio AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing) e CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio): è il momento ideale per chiarire ogni dubbio e fare una scelta consapevole e informata per il proprio futuro scolastico.