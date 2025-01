Gatti randagi all’aeroporto di Fiumicino, si cercano soluzioni

Ferraro: “Subito un tavolo con Comune, Asl RM3 e ADR per individuare la soluzione”

“La presenza di gatti randagi all’interno del perimetro dell’Aeroporto di Fiumicino che mettono quotidianamente a rischio la propria incolumità e quella altrui, richiede una soluzione che è ormai diventata sempre più urgente. È un problema che deve essere risolto sia per garantire la sicurezza complessiva delle piste, sia per tutelare gli animali stessi. La mancanza di dissuasori alle recinzioni, la presenza di isole ecologiche nell’area, le difficoltà di accesso all’airside senza autorizzazione e l’assenza di figure specifiche incaricate di prelevare e sterilizzare gli animali sono tutti fattori che hanno contribuito all’aumento incontrollato del numero di gatti nella zona.

La Città Metropolitana vuole farsi parte attiva di una risoluzione definitiva su quanto si sta verificando a Fiumicino.

L’impegno di Città metropolitana contro il randagismo è concreto e fortemente sostenuto dal Sindaco Gualtieri, tanto che per il secondo anno consecutivo abbiamo pubblicato il bando in favore di azioni per la promozione di adozioni consapevoli contro il randagismo e per la microchippatura degli animali.

Chiederemo, nei prossimi giorni, l’apertura di un tavolo di confronto istituzionale con il Comune di Fiumicino, la ASL RM3 e ADR, che consenta di individuare in breve tempo un’area da destinare ai gatti all’interno della zona aeroportuale ma in sicurezza. Questo permetterà a chi se ne sta prendendo cura da anni di continuare a farlo, utilizzando al meglio le risorse disponibili. La ricollocazione dei gatti in un’area idonea e controllata consentirà di raggiungere il duplice obiettivo di liberare l’airside e impedire possibili cause di incidenti, oltre a restituire a questi animali uno spazio di vita sicuro, cure sanitarie e azioni di contenimento e controllo, come la sterilizzazione. È importante ricordare che, quando i gatti sono liberi e in condizioni di randagismo, la responsabilità ricade sul sindaco del comune in cui essi si trovano”.

Rocco Ferraro, Consigliere delegato a Transizione ecologica, Ambiente, Aree Protette e Tutela degli animali di Città metropolitana di Roma Capitale

