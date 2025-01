Don Orazio Rossi, 50° di sacerdozio

Solenne celebrazione nella Parrocchia SS. Salvatore di Bracciano Nuova il giorno 4 gennaio alla presenza di S. E. Mons. Marco Salvi per il 50° di sacerdozio di don Orazio Rossi, curata con dovizia di particolari dal Parroco don Fernando Cruz.

Don Orazio decano della Parrocchia continua a svolgere la sua missione sacerdotale nonostante l’età e la cagionevole salute con entusiasmo e zelo al servizio di tutti i parrocchiani.

La sua mitezza e il servizio silenzioso verso i più bisognosi conquista la simpatia di quanti lo avvicinano.

In verità, ha sempre mostrato di essere vocato all’ascolto delle sofferenze altrui dando di sé ogni possibile risorsa materiale e spirituale.

E la presenza dei confratelli delle Chiese di Bracciano e dei paesi vicini, e dei tanti parrocchiani, è stata la risposta fedele al riconoscimento del servizio che continua a svolgere.

La celebrazione della Santa Messa officiata in forma solenne da S.E. Mons. Marco, don Orazio e i sacerdoti intervenuti è stata accompagnata dal Coro dei Cantori.

Significativa è stata l’omelia del Vescovo che ha parlato della figura del sacerdote, il quale non ha un “mestiere” come gli altri per il soddisfacimento dei bisogni quotidiani, ma ha il compito, pur nella fragilità umana, di guidarci verso la via che porta a Dio, per mezzo del Figlio Suo che a Natale si è incarnato nel Bambino Gesù.

I fedeli, davvero tanti, hanno manifestamente ringraziato il Signore per avere avuto don Orazio come testimone di speranza e di fede.

Al termine della celebrazione i presenti sono stati invitati a trasferirsi nel teatro parrocchiale per il ringraziamento e i saluti.

Franco Marzo