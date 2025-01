Un calendario per promuovere la gentilezza quotidiana dei romani

Per semplice attitudine, trattano gli sconosciuti con attenzione e garbo durante il lavoro o nel volontariato: sono loro i protagonisti del Calendario “Gente Gentile 2025”. Donne e uomini segnalati dai cittadini per il loro approccio ‘’caldo’’ e accogliente , che rimane impresso. Una qualità trasversale, notata nelle persone più diverse, ma tutte capaci di alleggerire lo stress quotidiano con un sorriso.

Ogni mese una o più persone saranno protagonisti del calendario della gentilezza, attraverso il qr code sarà possibile conoscere i loro atti di gentilezza in città.

‘’ 15 anni fa – dice Massimo Marnetto, dell’Associazione di quartiere ‘’Civico 17’’, che opera in Prati, Della Vittoria e Mazzini – quando proposi questo Calendario sembrò una stranezza e invece ogni anno viene sempre più accolto come un piccolo oggetto che sprigiona armonia. All’iniziativa collabora anche quest’anno “Roma BPA Mamma Roma e i suoi Figli Migliori”, l’associazione che riconosce, sostiene e mette in rete le buone pratiche romane.

“La gentilezza è rivoluzionaria – dice Paolo Masini, Presidente di Roma BPA – perché è un ingrediente formidabile per la costruzione di una città-comunità, quella che con i nostri progetti diffusi in tutta la Capitale stiamo cercando di realizzare. Ed è sempre, sempre, contagiosa, perché un sorriso regalato ne accende un altro. Ad aprire l’anno a Gennaio Don Gaetano Saracino sacerdote e parroco dell’accoglienza e del dialogo in una periferia romana. Un modo per ricordare e ricordarci l’essenza dei valori giubilari ”.

“Anche in questa edizione – aggiunge Raffaele Caruso presidente di Civico 17 – abbiamo notato che la gentilezza favorisce anche l’integrazione con i nuovi italiani e viceversa. Una parola cordiale avvicina, scioglie i pregiudizi e crea relazioni prima impensabili”.

Tra i gentili di quest’anno, oltre al sacerdote di Torpignattara, i volontari di un bibliopoint di Portuense, una dottoressa di base di Prati, due insegnanti in pensione di Torbellamonaca e del Torrino , pensionati attivi nel volontariato, il responsabile della manutenzione del XIV Municipio, , commercianti, consulenti software, benefattori e addette alle pulizie che si sono contraddistinti per il loro approccio gentile nel loro operato quotidiano .

Gli “Attestati di Gentilezza” saranno consegnati dai rappresentanti delle due Associazioni e del Primo Municipio Centro Storico, che patrocina il calendario, nell’incontro di

Domenica 12 gennaio – ore 17,15

in Via Marianna Dionigi, 59 (vicino a Piazza Cavour)

Andrea Marano (piano) e Lavinia Marnetto (voce) si esibiranno dal vivo.

I calendari saranno distribuiti in sala e attraverso i gentili 2025. Le offerte raccolte per i calendari, tolte le spese vive, vengono devolute – come sempre – a Binario 95, organizzazione di volontariato che sostiene persone senza fissa dimora, nell’ambito della Stazione Termini.

Si ringraziano: Giusi Pulizzi (grafica), Santoro Comunicare (produzione, postproduzione e montaggio), nonché la Chiesa Valdese di Piazza Cavour per la generosa disponibilità della sala.