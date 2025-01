Il parco in festa grande successo per il cagnolino Birillo incanta i bambini

Grande successo del cagnolino Birillo e la sua fiaba incantata, terzo appuntamento del Teatro Helios, dello spettacolo teatrale per bambini. L’evento, finanziato dal Parco Naturale di Bracciano e Martignano e inserito nel programma “IL PARCO IN FESTA”, è stato realizzato in collaborazione con la DMO BELTUR.

L’evento, che si è tenuto quest’oggi presso il Consorzio Navigazione di Bracciano, ha visto bambini entusiasti e molto partecipativi, confermando il valore educativo e creativo del teatro per i più piccoli. La magia del teatro ha regalato momenti di gioia e riflessione.

Il Teatro Helios è una realtà artistica consolidata e apprezzata nel territorio. Ogni spettacolo è il risultato di un lavoro corale, dove ciascuno contribuisce con il proprio talento e la propria creatività.

Per quanto riguarda le favole con il teatrino, come nel caso dello spettacolo di oggi, Annalisa Lanza è la voce narrante che guida il pubblico attraverso la storia. Sabrina Fiorani, mente creativa del gruppo, muove e dà vita ai personaggi, come i pupazzi protagonisti delle fiabe, occupandosi anche delle musiche insieme a Stefano Militi, attore e voce narrante in alcune rappresentazioni. Roberto Antoniozzi, completa la magia occupandosi degli effetti speciali, curando luci, immagini, musiche e scenografie che riescono a incantare grandi e piccini. Durante gli spettacoli al Castello, la compagnia si arricchisce ulteriormente, arrivando a includere fino a otto attori che interpretano personaggi leggendari come il Principe, il Fantasma e il Topo Birbante. Nel corso degli anni, il Teatro Helios ha portato la sua arte in festival prestigiosi, scuole, ospedali e biblioteche, raggiungendo un pubblico sempre più ampio e affettuoso. Tra le collaborazioni più significative si annoverano le oltre duecento favole prodotte anche per la tv Telepace con lo spettacolo “Buonanotte bambini”, un progetto che ha ricevuto il prestigioso premio UNESCO. Queste favole, trasmesse in televisione, sono oggi disponibili su YouTube, continuando a incantare grandi e piccoli. Le avventure estive sul Lago di Bracciano con la Nave dei Pirati, invece, hanno aggiunto un tocco unico alle performance del Teatro Helios, confermandolo come un punto di riferimento per l’intrattenimento educativo e creativo.

Ultimo appuntamento a Trevignano Romano

La rassegna “IL PARCO IN FESTA” si concluderà domani con l’ultimo spettacolo di “I desideri di Birillo”, in programma a Trevignano Romano presso il Centro Sociale Anziani alle ore 11:30. Sarà un’occasione imperdibile per salutare questa serie di eventi che hanno animato il territorio, regalando sorrisi e momenti di spensieratezza a grandi e piccoli. Non mancate!

Paola Forte

Redattrice L’agone