Il Rione Fontana Morella dona generi alimentari alla protezione civile per le famiglie in difficoltà di Cerveteri

“Donare un sorriso a Natale a chi ha più bisogno. Con questo spirito in questi giorni, il Rione Fontana Morella di Cerveteri è stato protagonista di una lunga maratona di solidarietà, raccogliendo generi alimentari e prodotti tipici natalizi da devolvere alle famiglie in difficoltà della nostra città. Oggi, il Gruppo Comunale di Protezione Civile, ha provveduto a ritirare tutti i prodotti raccolti e in queste ore li consegnerà ai nuclei familiari che ne hanno maggiore necessità. Al Rione, i miei complimenti per questa bellissima iniziativa e a tutti i cittadini il mio ringraziamento per aver dimostrato ancora una volta grande sensibilità e generosità. Per diverse famiglie di Cerveteri, grazie a questa iniziativa, sarà un Natale migliore”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, dopo aver ricevuto notizia dal Responsabile di Protezione Civile Renato Bisegni dell’avvenuto ritiro di 20colli di generi alimentari a lunga conservazione a sostegno della popolazione in stato di disagio socio-economico.

“In questi anni la nostra Protezione Civile ha svolto un lavoro straordinario a sostegno delle famiglie di Cerveteri, grazie alle numerose raccolte alimentari svolte e a tante donazioni che nel corso del tempo si sono susseguite da parte di realtà associative e privati – prosegue il Sindaco – con questa donazione, avremo dunque ulteriori prodotti da consegnare, una ulteriore spinta per non lasciare indietro nessuno”.

“Come rionali ma soprattutto come cittadini di Cerveteri volevamo dare il nostro sostegno, donando un sorriso a chi ha più bisogno durante le festività natalizie – ha dichiarato il Presidente del Rione Fontana Morella Paolo Agrestini – anche grazie alla disponibilità dei gestori del forno ‘Pane amore e fantasia’ che immediatamente hanno sposato con grande sensibilità questa iniziativa, siamo riusciti a raccogliere davvero tanti prodotti che proprio in queste ore la Protezione Civile comunale consegnerà a chi ha più bisogno. Crediamo che le attività di un Rione non siano solamente creare momenti di gioia e intrattenimento, ma debbano rappresentare anche una realtà solidale e sensibile verso quei cittadini che si trovano in difficoltà. Insomma, abbiamo tutti il dovere di far sentire tutti meno soli. A nome mio e a nome di tutti i Rionali, il più sincero augurio di buon Natale”.