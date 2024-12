Bilancio Lazio, D’Amato: “Grazie al nostro impegno approvati emendamenti per sicurezza stradale”

Riceviamo e pubblichiamo – “Grazie all’impegno di Azione, in Consiglio regionale sono stati approvati gli emendamenti per la sicurezza stradale che avevo presentato. Le risorse messe in bilancio, pari a 400 Mila euro, serviranno a realizzare programmi di prevenzione ed educazione stradale nelle scuole e corsi di guida sicura per i neopatentati. Due misure concrete per invertire la tendenza che vede gli incidenti stradali quale prima causa di morte tra i giovani, tra i 5 e i 29 anni. Ora vigileremo affinché questi fondi siano utilizzati al meglio. È un tema che va affrontato con estrema serietà. Nel 2023, dati Istat, in Italia sono morte oltre tremila persone, di cui 346 solamente nel Lazio. Nel 2024, alla data di oggi, 23 dicembre, come comunica l’Asaps, sono morti 456 pedoni, di cui 56 nella nostra regione. Dati che rendono il Lazio maglia nera per quanto riguarda i morti sulle strade. Servono prevenzione, responsabilità ed educazione stradale, che purtroppo non sono le priorità del nuovo Codice della strada. Ringrazio le Associazioni delle vittime sulla strada, per il sostegno e per il contributo fattuale di idee che ci hanno dato”. Lo ha dichiarato il Consigliere regionale del Lazio di Azione, Alessio D’Amato. “La Associazione Angeli Sconosciuti – ha aggiunto Sergio Toscano, vicepresidente ass. Angeli Sconosciuti – è felice di questo risultato ottenuto da Azione del quale ha sempre condiviso gli sforzi. Basta morti sulle strade per ‘diseducazione’ stradale ed infrastrutture ammalorate. Confidiamo di potere sempre apportare il nostro aiuto ed esperienze per preservare le vite sulle strade”.