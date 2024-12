Al “Di Vittorio” sta per nascere “Radio Onda Lunga”

In via di attivazione, nei prossimi giorni, in esito al Corso di formazione PNRR che si è svolto nei mesi di novembre e dicembre presso i Laboratori di via Y. De Begnac, la nuova Web Radio dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio”: “Radio Onda Lunga”. Il nuovo strumento, hanno spiegato i Docenti referenti del Progetto Prof.ssa Federica Sbrana e Prof. Sandro Pase, proporrà inizialmente un palinsesto in asincrono, con l’obiettivo di rappresentare un mezzo innovativo e coinvolgente di comunicazione fra studenti, docenti e i diversi interlocutori presenti nel territorio. “Radio Onda Lunga” si inserisce quindi nel tracciato di una lunga tradizione “giornalistica” che connota da tempo l’Istituto “Giuseppe Di Vittorio”, da sempre attento al confronto e al dialogo con i soggetti interni ed esterni alla scuola, a cominciare dalla creazione, nell’ormai lontano 2013, di un “Ufficio stampa” nato dall’intuizione e dalla sensibilità del Prof. Carlo Narducci, Docente dell’Alberghiero di Ladispoli.

Le prime “trasmissioni” di “Radio Onda Lunga” saranno legate alla pubblicazione di “Why … reless?”, la serie podcast realizzata dai corsisti del Progetto PNRR insieme ai loro docenti e dedicata, sotto la forma di un avvincente mystery game, all’individuazione di un noto personaggio storico di cui ricorre nel 2024 un importante anniversario, naturalmente legato al percorso progettuale seguito dagli allievi.

La nascita di “Radio Onda Lunga”, in continuità con un precedente Progetto PON dedicato al giornale in formato cartaceo e inserendosi nel contesto del già citato “Ufficio Stampa” scolastico ufficialmente attivo dal 2014, si pone lo scopo di avviare con gli studenti una necessaria riflessione critica sulla storia e sull’evoluzione dell’universo comunicativo anche e soprattutto in relazione alla dimensione del digitale e alla sua pervasività nei consumi mediali dei giovani. Ma lo scopo è anche quello di puntare all’uso di strumenti didattici inclusivi ed innovativi capaci di potenziare le capacità espressive degli allievi e la loro creatività.

Al nuovo servizio si accederà con un semplice clic sull’icona della Web Radio che vuole rappresentare, attraverso il disegno dell’onda, sia il territorio in cui è inserita la scuola – Ladispoli, città sul mare fondata da Ladislao Odescalchi nel 1888 – sia il desiderio di richiamare la precedente esperienza giornalistica (“L’Onda del Di Vittorio” era infatti il nome della pubblicazione relativa al sopra descritto Progetto Pon). Ma l’intenzione è naturalmente anche quella di giocare metaforicamente con il concetto di “onda sonora” e con la sua auspicabile “lunga durata”.