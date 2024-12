Parco Fürstenfeldbruck a Cerveteri, il Comune di Cerveteri vince anche davanti al Consiglio di Stato

L’area verde di Via Oscar Romero a Cerveteri, da tutti conosciuta come Parco Fürstenfeldbruck è a pieno titolo del Comune di Cerveteri. A confermarlo, è la sentenza del Consiglio di Stato pronunciata oggi, lunedì 16 dicembre 2024, che di fatto riconosce la piena legittimità e correttezza delle azioni burocratiche e amministrative del Comune di Cerveteri che hanno portato allo sgombero dell’occupazione ritenuta abusiva dell’area da parte del precedente gestore a cui era stata data in gestione l’area.

Una sentenza in linea con quanto già stabilito dal Tar del Lazio nel maggio 2023, che già di suo aveva posto la parola fine ad un contenzioso legato alla gestione dell’area di durata quindicennale e che una volta scaduta, viste le rimostranze del gestore aveva costretto l’Ente ad emettere un’ordinanza di sgombero.

“Nonostante già in altre sedi di giudizio la normativa avesse stabilito con assoluta certezza le ragioni del Comune di Cerveteri, ovvero che quel parco doveva tornare nella piena proprietà dell’Ente e dunque a completa disposizione dei cittadini, il gestore ha scelto di proseguire la propria battaglia legale – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – un’azione che è proseguita con pretese assurde, che non si sono placate neanche di fronte all’intitolazione e all’affidamento dell’area ad un’Associazione nata in nome di un giovanissimo ragazzo, Damiano Casali, che con le proprie forze sta lavorando per restituire a quello spazio decoro e una giusta funzionalità. Si conclude quindi una questione annosa, che affliggeva un’area di Cerveteri che vogliamo sia di tutti i cittadini, che sia libera, pubblica e gratuita. Lo sapevamo già, ce lo ha confermato prima il Tar e oggi il Consiglio di Stato: il lavoro del Comune di Cerveteri è stato esemplare sotto ogni punto di vista”.

“Ci tengo dunque – conclude il Sindaco Elena Gubetti – a ringraziare in primis i nostri Dirigenti e funzionari comunali: la legge ci ha dato una ulteriore conferma delle loro capacità e di come, con competenza e professionalità, sappiano operare nel pieno rispetto della legalità e delle norme vigenti. Inoltre, un plauso è per il Servizio Organi Istituzionali, in particolar modo nella persona della Dottoressa Antonella Sigillò, responsabile del Servizio, e per l’Avvocato del Comune di Cerveteri Valerio Morini, che ha saputo far ben valere le istanze dell’Ente in sede di giudizio”.