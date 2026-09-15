La Rete del Salvamento prosegue il suo percorso: innovazione, formazione e nuove collaborazioni istituzionali

Comunicato stampa

Le prime due tappe de “La Rete del Salvamento”, svoltesi a Maccarese e a Bracciano, hanno registrato un riscontro particolarmente positivo, confermando l’interesse crescente verso un progetto che intende mettere in rete istituzioni, scuola, università, operatori del salvamento e territorio con un obiettivo comune: diffondere una nuova cultura della sicurezza e del soccorso, attraverso formazione, prevenzione e innovazione tecnologica.

Le iniziative hanno inoltre consentito di avviare nuove e importanti collaborazioni istituzionali, in particolare sul territorio del Lago di Bracciano, dove il progetto sta assumendo una prospettiva ancora più ambiziosa grazie anche al coinvolgimento di Università Roma Tre.

Proprio Bracciano potrebbe diventare, in questa fase, un vero e proprio campo di studio e sperimentazione dedicato allo sviluppo e all’ottimizzazione dei nuovi droni di salvataggio. La tecnologia, attualmente in una fase iniziale di studio e test, sarà oggetto di ulteriori interventi finalizzati a migliorarne le prestazioni, con particolare attenzione alla potenza dei motori, alla conformazione dello scafo, alla stabilità e alla capacità operativa in ambiente acquatico.

L’obiettivo finale è quello di rendere progressivamente questi strumenti sempre più autonomi e funzionali alle esigenze del soccorso in acqua. In una prospettiva futura, il drone potrebbe essere in grado di raggiungere autonomamente una persona in difficoltà, avvicinarsi al pericolante e accompagnarlo verso una zona sicura, riducendo sensibilmente i tempi di intervento e aumentando il livello di sicurezza sia per la persona soccorsa sia per il personale di salvamento.

Resta naturalmente centrale il ruolo dell’assistente bagnanti, soprattutto nelle situazioni che richiedono una valutazione professionale e un intervento diretto. In particolare, nel caso di una persona semincosciente o non in grado di collaborare, sarà indispensabile l’intervento dell’operatore qualificato, che dovrà gestire direttamente il recupero e le successive procedure di soccorso.

Il progetto guarda quindi al futuro senza sostituire la professionalità dell’uomo, ma puntando a mettere la tecnologia al servizio degli operatori, trasformandola in uno strumento aggiuntivo per anticipare l’intervento, ridurre i rischi e rendere il soccorso sempre più efficace.

Le prossime tappe

Il percorso de “La Rete del Salvamento” proseguirà nelle prossime settimane con nuovi appuntamenti sul territorio nazionale.

La prossima tappa sarà domenica a Pescara, seguita da sabato 26 settembre a Borghetto Santo Spirito, in Liguria, per arrivare infine all’appuntamento conclusivo di domenica 4 ottobre a Ostia, dove si terrà l’evento finale del progetto.

Per la tappa di Ostia è previsto il coinvolgimento delle istituzioni della Capitale, con l’invito rivolto anche al Sindaco di Roma, nella speranza di poterlo avere presente a un appuntamento che vuole rappresentare non soltanto la conclusione di un percorso, ma un punto di partenza per nuove iniziative dedicate alla sicurezza, alla formazione e all’innovazione nel settore del salvamento.

Bracciano, un modello di collaborazione tra istituzioni, scuola e territorio

Particolarmente significativo è stato il riscontro ricevuto durante la tappa di Bracciano, resa possibile grazie alla partecipazione e alla disponibilità delle istituzioni locali.

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno aderito e contribuito alla realizzazione dell’evento, e in particolare al Presidente del Consorzio e ai tre Sindaci che hanno saputo cogliere l’importanza dell’iniziativa e la necessità di costruire una rete capace di coinvolgere istituzioni, scuole, università e operatori del settore.

L’obiettivo è infatti quello di portare sempre più all’interno delle scuole il tema dell’educazione al soccorso, della prevenzione e della sicurezza in acqua, offrendo alle nuove generazioni conoscenze e strumenti concreti per affrontare le emergenze e sviluppare una maggiore consapevolezza del rischio.

Il progetto vuole inoltre creare un collegamento sempre più stretto tra scuola, formazione, università e mondo del lavoro, favorendo percorsi educativi e di orientamento nei quali le competenze teoriche possano incontrare l’esperienza pratica e le nuove tecnologie.

Il Lago di Bracciano, in questo senso, potrebbe rappresentare un importante laboratorio naturale per sviluppare e testare nuove soluzioni tecnologiche applicate al salvamento, con l’ambizione di trasformare la sperimentazione locale in un modello replicabile anche in altri territori.

La Rete del Salvamento nasce quindi con una visione precisa: costruire una rete nazionale nella quale la sicurezza non sia soltanto una risposta all’emergenza, ma diventi soprattutto prevenzione, formazione, educazione e innovazione.

Un percorso nel quale istituzioni, scuole, università, operatori del salvamento e comunità locali possano lavorare insieme per un obiettivo comune: innalzare il livello di sicurezza e costruire una nuova cultura del soccorso, utilizzando anche le tecnologie più avanzate per proteggere le persone e rendere il futuro dell’acqua sempre più sicuro.