INAUGURATO IL COMPLESSO LICEALE ALIGHIERI-CARAVILLANI IN PIAZZA RISORGIMENTO. GUALTIERI: “ABBIAMO RESTITUITO, A DIECI ANNI DALLA CHIUSURA, UNA BELLISSIMA SCUOLA AGLI STUDENTI E ALLA CITTA'”

È stato inaugurato questa mattina il Polo liceale Dante-Alighieri-Alessandro Caravillani in piazza Risorgimento a Roma. A tagliare il nastro il sindaco di Roma Capitale e della Città Metropolitana, Roberto Gualtieri, assieme al Delegato all’edilizia scolastica Daniele Parrucci, alla presidente del I° Municipio, Lorenza Bonaccorsi e alla dirigente scolastica Gioconda Martucci e alla presenza dei dirigenti e dei tecnici di Città Metropolitana che hanno seguito l’intera fase della complessa ristrutturazione.

L’edificio, chiuso dieci anni fa a causa del grave danneggiamento dovuto ad un sisma, oggi riapre i battenti dopo un importante intervento di consolidamento statico, miglioramento sismico e rifacimento totale di tutti gli impianti idraulici ed elettrici (sono stati utilizzati 25 km di cavi, per i 5500metri quadrati di superficie), con efficientamento energico e un avanzato impianto antincendio. Si tratta di un investimento di sette milioni e 350mila euro, il più grande effettuato nel comune di Roma e in Città Metropolitana, grazie al quale sono state realizzate 28 aule, tre aree multimediali, tre laboratori e un grande spazio multifunzionale, oltre all’apertura della scuola dell’infanzia situata al primo piano.

«Oggi – ha detto il Sindaco Gualtieri – è una bellissima giornata perché dopo dieci anni riapre questo importante complesso liceale, un edificio di pregio architettonico che purtroppo dopo il terremoto era diventato inagibile, con danni profondi alla struttura. Grazie a questo gigantesco intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza siamo riusciti a restituire questa bellissima scuola alle studentesse e agli studenti in tempo per l’inizio dell’anno scolastico. È uno spazio che si riempie di vita e di futuro, che accompagna la crescita delle nuove generazioni, un edificio tornato al suo splendore che consegniamo a tutta la città».

«È stato un piccolo miracolo riuscire a finire i lavori per il suono della campanella del primo giorno di scuola, ma questa è la mission che ci siamo dati: mettere in sicurezza tutte le scuole dell’area metropolitana. Il complesso liceale Alighieri-Caravillani è stato una vera sfida vinta grazie alla collaborazione tra tutti i soggetti interessati, compresa la Sovrintendenza con la quale abbiamo dovuto confrontarci per il rifacimento delle facciate e il recupero dei molti fregi che ci sono», ha commentato Parrucci illustrando nel dettaglio il progetto e la sua realizzazione.

«Nel I° Municipio stiamo facendo un lavoro sulle scuole davvero importante – ha detto Bonaccorsi -, in edifici che richiedono molte più attenzioni rispetto ad altri, perché hanno origini più antiche e strutture complesse. Quando interveniamo, inoltre, cerchiamo di tenere conto anche di un altro aspetto: del cambiamento climatico e dell’innalzamento delle temperature. L’inaugurazione di questo Polo liceale è motivo di orgoglio perché tiene insieme tutte queste esigenze. Ed è situato in una piazza, come piazza Risorgimento, che è stata riqualificata ed è diventata uno spazio pubblico vissuto dai cittadini», ha concluso Bonaccorsi.