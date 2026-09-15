Lions club Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini promuove il Kit Lions per il Codice Rosa: un gesto concreto per chi ha subito violenza

Comunicato stampa

Un aiuto concreto, discreto e rispettoso della dignità delle persone vittime di violenza. È questo l’obiettivo del Kit Lions per il Codice Rosa, un’iniziativa di solidarietà promossa dal Lions Club Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini , destinata a sostenere le persone che, dopo aver subito una violenza, vengono accolte nelle strutture sanitarie attraverso il percorso del Codice Rosa.

In molti casi gli indumenti indossati al momento dei fatti devono essere trattenuti dalle forze dell’ordine come elemento di prova processuale, lasciando la persona senza un cambio disponibile proprio nel momento di massima fragilità.

Il kit che in accordo con la ASL RM 4 verrà offerto dal Lions Club sabatino, nasce dalla consapevolezza che, oltre alle cure mediche e all’assistenza psicologica, esistono anche esigenze immediate e pratiche. A chi si trova ad affrontare una situazione di particolare fragilità viene così messo a disposizione un kit contenente beni di prima necessità, tra cui biancheria intima, maglietta, calzini, ciabatte, asciugamano e prodotti per l’igiene personale.

“Un gesto semplice, ma dal forte valore umano “ ha sottolineato Francesco Rinaldi , presidente del locale Lions Club “offrire alla vittima la possibilità di lasciare la struttura sanitaria con alcuni effetti personali essenziali, evitando ulteriori disagi e contribuendo a restituire un senso di attenzione, cura e dignità in un momento particolarmente difficile.”

Il progetto si inserisce nel più ampio impegno dei Lions a favore della comunità e della tutela delle persone più vulnerabili.

Con il Kit Lions “Codice Rosa”, il Lions Club rinnova quindi una promessa semplice e profondamente umana: esserci quando serve.

Per i Lions, servire significa anche assumersi la responsabilità di guardare le fragilità negli occhi e scegliere di intervenire. Significa mettere a disposizione tempo, competenze, risorse e soprattutto cuore.

Significa promuovere una comunità capace di riconoscere i segnali, ascoltare senza giudicare e tendere una mano.