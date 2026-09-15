GIORNALISMO E TURISMO: ITALIAN TRAVEL PRESS ALLA SCOPERTA DELLA ROMA DELLA CULTURA E DELL’ACCOGLIENZA: SUCCESSO PER LA GIORNATA TRA CASA MORAVIA E HOTEL URBANA

Comunicato stampa

Una giornata all’insegna della scoperta di una Roma autentica, fatta di cultura, memoria letteraria e nuove forme di ospitalità di qualità. È questo il filo conduttore dell’iniziativa organizzata da Italian Travel Press, il gruppo di specializzazione sul turismo dei giornalisti aderenti alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, che ha visto la partecipazione di 15 colleghi provenienti da diverse regioni italiane.

“Il compito del giornalismo turistico non è soltanto raccontare le destinazioni più famose, ma anche accendere i riflettori su luoghi meno conosciuti che custodiscono un enorme valore culturale, storico e umano”, ha dichiarato il presidente di Italian Travel Press, Giovanni Stefani. “Anche una città come Roma, che possiede monumenti universalmente noti e siti di interesse internazionale, continua a sorprendere grazie a realtà spesso fuori dai circuiti più battuti. Luoghi come la Casa Museo Alberto Moravia o progetti di recupero e valorizzazione come l’Hotel Urbana rappresentano un patrimonio prezioso che merita di essere raccontato. Far conoscere queste esperienze significa contribuire a una narrazione più completa e autentica delle destinazioni, favorendo al tempo stesso una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici”.

La prima tappa è stata la Casa Museo Alberto Moravia, sul Lungotevere della Vittoria, uno dei luoghi culturali più suggestivi della capitale. I giornalisti hanno potuto visitare gli ambienti che furono l’ultima dimora romana dello scrittore, conservati nel loro assetto originario e ricchi di testimonianze della sua intensa attività intellettuale. Tra libri, documenti, opere d’arte e oggetti personali, la visita ha consentito di immergersi nell’universo creativo di uno dei più grandi protagonisti della letteratura italiana del Novecento. Particolarmente emozionante è stato il contatto diretto con gli spazi in cui Moravia scriveva e lavorava quotidianamente. Le stanze della casa raccontano infatti non solo la vita privata dello scrittore, ma anche la fitta rete di relazioni culturali che ruotava attorno a lui e che ha contribuito a segnare la storia intellettuale del Paese.

Al termine della visita culturale, il gruppo si è trasferito nel cuore del Rione Monti per conoscere una delle più recenti realtà dell’ospitalità romana: l’Hotel Urbana, a Tribute Portfolio Hotel, struttura del gruppo Marriott inaugurata all’interno di uno storico edificio ottocentesco.

La visita ha permesso ai giornalisti di approfondire un interessante progetto di recupero architettonico che coniuga tutela del patrimonio storico e accoglienza contemporanea. L’edificio, legato alla famiglia Costanzi e progettato dall’architetto Gaetano Koch, è stato infatti oggetto di un attento restauro che ha restituito valore agli elementi originali presenti negli ambienti.

Particolare interesse hanno suscitato le camere e le suite che conservano gli affreschi storici, oggi integrati armoniosamente con arredi moderni e soluzioni di design. Un esempio concreto di come il patrimonio culturale possa diventare parte integrante dell’esperienza turistica, offrendo agli ospiti non solo un luogo dove soggiornare, ma un vero racconto della città. I partecipanti hanno potuto conoscere la filosofia della struttura, orientata a valorizzare l’identità del quartiere Monti e a proporre un’ospitalità capace di dialogare con la storia e l’arte della capitale. La visita si è conclusa con un momento conviviale che ha favorito il confronto tra i giornalisti e i rappresentanti dell’hotel sui temi dell’innovazione nel settore turistico e dell’accoglienza sostenibile.

L’iniziativa è stata coordinata da Antonio Ranalli, coordinatore Centro Italia di Italian Travel Press, che ha accompagnato i partecipanti lungo un percorso pensato per valorizzare luoghi che, pur inseriti in una città tra le più visitate al mondo, restano spesso poco conosciuti al grande pubblico. Nel ringraziare il Fondo Alberto Moravia e Zètema Progetto Cultura per l’accoglienza e la disponibilità che hanno reso possibile la visita alla Casa Museo dedicata allo scrittore, Ranalli ha rivolto un ringraziamento anche alla direzione dell’Hotel Urbana, a Tribute Portfolio Hotel, e in particolare a Ferdinando Masciotta, per l’ospitalità e per aver illustrato ai giornalisti il progetto di recupero e valorizzazione della storica struttura nel cuore del Rione Monti. “Casa Moravia è molto più di una casa museo: è un luogo della memoria culturale italiana, dove si respira ancora l’atmosfera che ha accompagnato il lavoro, gli incontri e la riflessione di uno dei maggiori intellettuali del Novecento”, ha spiegato Ranalli, “Allo stesso modo, l’Hotel Urbana dimostra come sia possibile valorizzare e restituire nuova vita a edifici storici, trasformandoli in esperienze di ospitalità di qualità capaci di raccontare la storia e l’identità di un quartiere. Entrambe le realtà rappresentano una Roma autentica, spesso meno conosciuta, ma straordinariamente ricca di contenuti culturali e turistici”.

La giornata romana di Italian Travel Press si inserisce nel programma di attività associative dedicate alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale, turistico e identitario dei territori italiani, confermando il ruolo dell’associazione nel promuovere un’informazione specializzata attenta alla qualità dei contenuti e alla scoperta di realtà spesso poco note ma di grande interesse.