A Castelfusano il seminario nell’ambito del progetto europeo “Sspice it!”

Nei locali del Centro Metropolitano di Formazione Professionale di Castelfusano, si è svolto il seminario nell’ambito del progetto europeo “Sspice it!”, un’importante occasione di confronto sui temi della cultura alimentare, della transizione ecologica e delle dinamiche del mercato alimentare globale. Hanno partecipato all’evento, assieme a esperti del settore e studenti, l’Assessora alle politiche educative e scolastiche di Roma Capitale, Claudia Pratelli, Fabio Ciconte, scrittore ed esperto di agricoltura e filiere alimentari e membro del Consiglio del Cibo di Roma Capitale e, per il X Municipio, l’Assessore alla scuola Andrea Morelli e la Vice Presidente Valentina Prodon. In apertura dei lavori, il Capo di Gabinetto di Città metropolitana di Roma Capitale, dott. Francesco Nazzaro, ha portato i saluti del Sindaco Gualtieri.

“L’attuale sistema globale con le sue contraddizioni, come la povertà alimentare da una parte e lo spreco dall’altra, è fortemente a rischio sostenibilità. I cambiamenti climatici stanno avendo un enorme impatto sulle filiere della produzione e della distribuzione e ci impongono di ripensare strategie e metodi complessivi che guardino a un sistema produttivo rispettoso delle risorse di partenza e con il minor impatto possibile sull’ambiente, come a processi di consapevolezza che rieduchino i singoli al consumo e tutti gli operatori a scelte sostenibili ed etiche. Città metropolitana continua a cogliere le opportunità offerte dall’Unione Europea per lo sviluppo dei territori – come nel caso di Sspice it!, iniziativa Erasmus+ che vede proprio Città metropolitana di Roma Capitale capofila e Capitale Lavoro come ente affiliato.

Città metropolitana sta facendo il massimo per restituire alla formazione pubblica un ruolo centrale, innovativo e di qualità: grazie ai tanti accordi sottoscritti, con importanti aziende e associazioni come Leonardo, Ama, Bulgari e da pochissimo anche con Asstel, siamo in grado di progettare percorsi educativi e professionalizzanti che rispondano alle esigenze del mercato e avvicinino studio e lavoro, con le opportunità di tirocinio direttamente all’interno delle aziende madrine. Proprio in questo Municipio, con il corso di Cybersecurity realizzato con Leonardo abbiamo registrato già quest’anno un forte aumento delle iscrizioni, e tanti sono i progetti in essere che riguardano anche Castelfusano. La passione e la curiosità mostrata da ragazze e ragazzi ci dice che siamo sulla strada giusta. È fondamentale investire nella formazione per preparare le nuove generazioni ad affrontare le sfide globali legate alla sostenibilità, partendo dalle singole responsabilità e ponendo le condizioni affinché i giovani siano parte attiva del cambiamento, verso il rispetto dell’uomo e dell’ambiente, per un futuro più equo e sostenibile”.

Francesco Nazzaro, Capo di Gabinetto Città metropolitana di Roma Capitale