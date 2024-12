Città metropolitana, Subiaco è capitale italiana del libro 2025

Il Ministero della Cultura ha proclamato Subiaco Capitale Italiana del Libro 2025, un prestigioso riconoscimento che assegnerà al Comune della Città metropolitana di Roma Capitale un premio di 500mila euro per promuovere iniziative a sostegno della lettura e della cultura.

“Ci uniamo al coro di congratulazioni al Sindaco Domenico Petrini e a tutta la Comunità di Subiaco, , da parte nostra e del Sindaco di Città metropolitana di Roma Capitale. Un risultato che ci rende orgogliosi, un’occasione unica per la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico e letterario del nostro territorio. Con questo riconoscimento potranno essere messe in campo nel territorio di Subiaco e nelle aree limitrofe iniziative prestigiose, che aggiungeranno valore e concretezza al già avviato percorso di promozione culturale che Città metropolitana sostiene e supporta, anche con risorse proprie e investimenti PNRR, per dare a ciascuno dei nostri Comuni possibilità concrete di costruire occasioni di incontro, diffusione e valorizzazione delle specificità culturali, per lo sviluppo socio economico e turistico di ogni luogo, dai centri abitati alle periferie. Ricordiamo che è a Subiaco che nacque la prima tipografia a caratteri mobili in Italia, che grazie a questi fondi potrà essere ricostruita: fu allora un contributo fondamentale alla rivoluzione culturale e alla diffusione della conoscenza in senso esteso e accessibile, ed è con gli stessi principi e gli stessi valori che oggi lavoriamo al fianco delle istituzioni locali per mettere al centro la cultura in ogni percorso di crescita delle comunità, con particolare attenzione alle generazioni più giovani. Con l’occasione del Giubileo 2025, anche Subiaco avrà un’opportunità ulteriore per attrarre flussi turistici importanti, e sostenere iniziative culturali alle quali Città metropolitana darà tutto il proprio sostegno”.

Lo dichiarano in una nota Pierluigi Sanna, Vicesindaco di Città metropolitana di Roma Capitale e Tiziana Biolghini, Consigliera metropolitana delegata a Pari opportunità, Politica sociale, Cultura e Partecipazione.