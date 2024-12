Piazza del Popolo, disagi per la chiusura anticipata della “Banca del cuore”

In tanti avevano prenotato lo screening cardiovascolare gratuito promosso dalla “Banca del cuore” in piazza del Popolo, tappa del tour italiano dell’iniziativa promossa dalla Fondazione “Per il tuo cuore”. Ma a causa della manifestazione contro il decreto Salvini, l’iniziativa ha anticipato la chiusura alle ore 14 per cui tutti i prenotati del pomeriggio si sono ritrovati con il camion-laboratorio chiuso. Ad avvertire del contrattempo le numerose persone richiamate dall’iniziativa sanitaria, amareggiate per il pomeriggio perso, sono stati gli agenti della polizia locale, dopo aver acquisito informazioni.

Alcuni utenti, che avevano telefonato venerdì pomeriggio per avere conferma, hanno ricevuto assicurazione sullo svolgimento dell’iniziativa.

La “Banca del cuore”, con sede a Firenze, gode del sostegno dell’Istituto superiore di sanità.