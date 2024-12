Città metropolitana partecipa all’Expoforum di New Space Economy

Dal 16 al 18 dicembre 2024, presso la Fiera di Roma, Città metropolitana di Roma Capitale parteciperà all’NSE, l’Expoforum di New Space Economy, quest’anno alla sesta edizione. Il 2024 è un anno che traccia un chiaro percorso di crescita e competitività per l’industria spaziale italiana e NSE Expoforum offre l’opportunità di celebrare i successi raggiunti e rendere noti i programmi futuri, consolidando la leadership dell’Italia nel mondo sulla scena spaziale, a 60 anni dal lancio del satellite italiano San Marco.

Il Vicesindaco di Città metropolitana Pierluigi Sanna sarà ospite mercoledì 18 alle 12.20 alla presentazione del progetto AMOI – Advanced Materials Open Infrastructure – a cura del Dott. Gaeta di Avio, un importante progetto di investimento per la creazione di una nuova infrastruttura di ricerca che sorgerà sul territorio di Colleferro, volta allo sviluppo di tecnologie e sistemi avanzati per i processi di manifattura additive. Un luogo di ricerca aperto, che verrà utilizzato sia da Avio per le attività di ricerca nell’ambito della propria missione che da aziende, startup, centri di ricerca ed università che potranno prototipare parti e valutare nuovi materiali con le attrezzature messe a disposizione dall’infrastruttura.

“Ci troviamo all’interno di una regione leader a livello nazionale ed europeo per l’aerospazio, che ha una posizione privilegiata con il DTA, il Distretto tecnologico aerospaziale presente dal 2004, ed è tra i fondatori del Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio. Sul territorio di Città metropolitana di Roma Capitale in particolare insistono, oltre a Colleferro, Capitale europea dello spazio 2022, centri di ricerca come l’ESRIN a Frascati e l’hub scientifico tiburtino, che comprende La Sapienza e l’Osservatorio Astronomico. Il 5 dicembre scorso, abbiamo assistito al lancio di VEGA-C, concepito e realizzato da AVIO a Colleferro, che ha portato in orbita Sentinel 1-C, il nuovo satellite del sistema europeo di Osservazione della Terra “Copernicus”, realizzato da Thales Alenia Space Italia, che ha sede qui a Roma nell’area della Tiburtina. Tra i progetti in arrivo, oltre ad AMOI, l’Urban Lab, un centro di ricerca pubblico aperto alle aziende del settore previsto all’ interno del Urban Center realizzato all’ITIS Galilei di Via Manzoni a Roma, finanziato con le risorse PUI PNRR in partnership con Avio e Colleferro. Ultimo riconoscimento a livello internazionale per il nostro territorio, l’annuncio a Siviglia che la Presidenza di CVA (Community of Ariane Cities) nel 2026 sarà affidata alla Città metropolitana di Roma Capitale, sulla cui area sono stati prodotti numerosi componenti del lanciatore europeo. Perseguiamo, in condivisione con gli indirizzi dati dal Sindaco Roberto Gualtieri, l’obiettivo di favorire la ricerca industriale, la formazione, il trasferimento tecnologico e l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali, in linea con i principi della strategia di specializzazione intelligente della regione. Sostenere lo sviluppo economico, e unire più mondi, come la ricerca, la formazione specializzata di futuri operatori, le partnership con le più avanzate aziende del settore, è un obiettivo a 360 gradi che come ente di area vasta abbiamo il dovere e la volontà di raggiungere. E in campo portiamo risultati concreti in termini di occupazione intersettoriale, ricerca, sviluppo avanzato: tanti sono ancora i traguardi che vogliamo raggiungere, facendo da ponte tra la rete istituzionale nazionale e internazionale, il mondo della ricerca e delle università e il sistema imprese, per far nascere eccellenze e risultati riconosciuti in tutto il mondo”.

Pierluigi Sanna, Vicesindaco Città metropolitana di Roma Capitale.