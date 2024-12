A Trevignano Romano nasce il primo Centro di Aggregazione Giovanile: il progetto “Cresco”

Il Comune di Trevignano Romano, insieme ad alcune associazioni locali, inaugura il primo Centro di Aggregazione Giovanile, uno spazio giovani finanziato dal bando regionale “Lazio Aggrega”. Questo centro nasce per rispondere ai fenomeni di disagio giovanile, offrendo uno spazio di socializzazione e crescita, con attività educative, sociali e ricreative. L’inaugurazione ufficiale avverrà il 23 dicembre presso il centro culturale La Fontana “Giuliano Nencini”, un’area facilmente accessibile, a pochi passi dal centro storico e fronte lago.

Un progetto a misura di giovane

“Cresco” è un piano di lavoro ampio che vedrà tre progetti diversi nascere nel territorio, prevedendo il coinvolgimento dei giovani dalla preadolescenza all’accompagnamento nel mondo del lavoro. Oggi si annuncia quello relativo al Centro di Aggregazione che si distingue per l’approccio partecipativo che coinvolge direttamente i ragazzi nella gestione e nella definizione delle attività. L’obiettivo è contrastare il disagio giovanile attraverso un’azione condivisa, dove i giovani sono protagonisti del proprio futuro e di quello della comunità. In un territorio come Trevignano, lontano dai principali centri urbani e privo di strutture ricreative adeguate, nasce la necessità di creare uno spazio di crescita e socializzazione.

Attività e opportunità per i giovani

Lo “Spazio Giovani” di Trevignano non sarà solo un luogo di svago, ma anche uno strumento di empowerment. Saranno offerti supporti psicologici, orientamento alla formazione e percorsi di crescita personale, con particolare attenzione alla fascia 14-24 anni. Tra le attività: supporto allo studio, orientamento universitario, e corsi di empowerment di gruppo. Un punto focale sarà anche lo sportello informativo settimanale per ragazzi dai 16 ai 35 anni, che offrirà informazioni su opportunità formative, corsi universitari e agevolazioni per studenti fuorisede.

Un incubatore di idee

Il progetto mira a diventare un incubatore di idee, dove i giovani non solo gestiscono lo spazio, ma sono anche incoraggiati a raccogliere fondi e a costruire alleanze per sviluppare eventi, corsi e workshop. Le attività culturali, sociali e ricreative avranno un impatto duraturo sulla crescita dei giovani, fornendo loro strumenti per affrontare le sfide della vita quotidiana e immaginare un futuro migliore. Lo spazio diventerà così un luogo di espressione, dove i ragazzi potranno lanciare progetti e collaborare con la comunità.

Il coinvolgimento giovanile come chiave del successo

Viola Catena, assessore alle Politiche Giovanili e Pari Opportunità, sottolinea l’importanza del coinvolgimento diretto dei giovani: “ascolteremo le loro idee e li aiuteremo a crescere, fornendo gli strumenti giusti per valorizzare i loro punti di forza e aprirli a nuove opportunità”. Luca Galloni, vicesindaco di Trevignano Romano, aggiunge che l’obiettivo è stimolare un protagonismo consapevole dei giovani nella società, rovesciando la logica degli interventi tradizionali.

A conferma della centralità attribuita alle idee ed alle proposte dei giovani, il Comune di Trevignano Romano ha attivato l’indirizzo spaziogiovani@comune.trevignanoromano.rm.it dedicato proprio a loro, al quale potranno scrivere per essere contattati.

Con l’apertura del centro, Trevignano Romano avvia un percorso di trasformazione sociale e culturale, creando un punto di riferimento per i giovani, un’opportunità per contrastare il disagio giovanile e stimolare una crescita sana e positiva. Il progetto “Cresco” rappresenta una sfida ambiziosa per le nuove generazioni, un segno di speranza e un’opportunità concreta per costruire un futuro migliore.

Paola Forte

Redattrice L’agone