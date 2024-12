Al “Charles De Foucauld” concerto di Natale con… solidarietà

Riceviamo e pubblichiamo – Sabato 14 dicembre alle ore 21.00, presso il teatro “Charles De Foucauld”, Generazione Musica presenta: “Concerto di Natale – Generazione Musica & Friends”.

Evento che attraverso la musica, la poesia e il teatro ci permetterà di scambiarci gli auguri per le imminenti festività natalizie.

Si alterneranno sul palco, oltre a Generazione Musica, il coro “ControCanto”, diretto dal M° Francesca Reboa, la piccola orchestra “Crescendo”, diretta dal M° Giuseppe Mercorillo, dell’associazione Novarmonia.

Il ricavato della serata servirà a sostenere un progetto per i pazienti dell’oncologia medica dell’ospedale Padre Pio di Bracciano.

In una serata come questa non potrà mancare la poesia, avremo con noi grandi amici di Generazione Musica…ma questa è una sorpresa…

Vi aspettiamo numerosi per uno scambio di auguri all’insegna dell’arte e della solidarietà.

Associazioni Generazione Musica e Fa.rò.

Per prenotazioni contattare via whatsApp il numero 3387725474

info@unteatroperbracciano.it

www.teatrocharlesdefoucauld.it/

fb: @UnTeatroPerBracciano