A Bracciano la voragine di via Carlo Marchi crea ancora problemi  

La sicurezza delle strade torna a essere messa in discussione

Con la recente chiusura di via Carlo Marchi, per la voragine che continua a ripresentarsi di fronte alla scuola media di Bracciano, il traffico per entrare e uscire dal paese continua ad aumentare.

Nelle ore di punta, e non solo, la circolazione nella Braccianese Claudia, già normalmente rallentata dagli afflussi degli studenti e dei lavoratori, è completamente bloccata. La riparazione della voragine aveva richiesto un lungo periodo di tempo eppure non ha portato i risultati sperati.

Per salvaguardare l’incolumità degli studenti sono stati collocati due agenti della polizia locale con il compito di regolare gli afflussi del traffico. Simile è la situazione a via del Fossato dove il terreno è eroso da molteplici buche. Mentre via Garibaldi, per giungere alla scuola elementare, è stata asfaltata, continuando i lavori recentemente partiti da via dei Pasqualetti.

La circumlacuale è ancora in attesa di un intervento che possa migliorarne le condizioni. Problematiche simili sono riscontrabili anche in via Olmata, principale collegamento fra Bracciano e la frazione di Pisciarelli, dove il manto stradale risulta particolarmente danneggiato.

Si hanno invece condizioni diverse nel comune di Manziana, dove le strade d’accesso al paese nell’ultimo periodo hanno subito ingenti interventi di riqualificazione generale, con relative modifiche volte all’ agevolazione della viabilità.

Come la costruzione della nuova rotatoria all’incrocio fra via Roma e via Caduti di Nassirya, cantiere che attualmente risulta bloccato.

LorenzoGaio Troisi