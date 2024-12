SALUTE. AIDS; D’AMATO-DE GREGORIO-D’ANGELI: AZIONE IN PIAZZA PER PREVENZIONE. FINITI TUTTI I KIT PER RILEVAMENTO VIRUS

“Oggi a Roma, Azione è scesa tra le persone in occasione della Giornata Internazionale per la lotta all’Aids, per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e dell’accesso precoce alle cure. Purtroppo, il Lazio è la prima regione per incidenza, mentre se ne parla sempre meno e i casi continuano ad aumentare. Sarebbe invece fondamentale e auspicabile rafforzare la prevenzione, affinché soprattutto i giovani possano essere informati, e adottare così comportamenti utili a contrastare il virus. Per questo motivo, durante l’iniziativa svoltasi a Largo di Torre Argentina, abbiamo distribuito materiali informativi e offerto i kit per il rilevamento del virus, che sono finiti in pochissimo tempo, segno di una risposta attiva da parte delle persone”. Lo hanno dichiarato Alessio D’Amato, Consigliere regionale del Lazio e responsabile Welfare di Azione, e Flavia De Gregorio, capogruppo di Azione in Assemblea capitolina e Valerio D’Angeli, responsabile under 30 di Roma.