Tornano “LE PAROLE FONDAMENTALI” di Marco Dané da Giovedì 22 ottobre, ore 17.00

Comunicato stampa

L’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” sono liete di invitarVi, dopo la pausa estiva, a tre nuovi incontri de:

“LE PAROLE FONDAMENTALI” di Marco Dané.

Rifletteremo insieme sul significato profondo dei termini che strutturano le nostre relazioni quotidiane e il nostro modo di essere. Un’occasione preziosa di confronto e ascolto reciproco, per ridare peso e cercare di capire il significato ultimo delle parole che usiamo ogni giorno.

Ogni incontro dell’iniziativa è autonomo; non è necessario aver partecipato agli altri incontri.

Calendario degli incontri:

• Giovedì 22 ottobre, ore 17.00: Spiritualità – Fantasia – Perdono

• Giovedì 29 ottobre, ore 17.00: Autostima – Curiosità – Simpatia

• Giovedì 05 novembre, ore 17.00: Coerenza – Gratitudine – Sapienza

Biblioteca Comunale “Angela Zucconi”

Tutti i dettagli sulla locandina in allegato.

Ingresso libero