Tornano “LE PAROLE FONDAMENTALI” di Marco Dané da Giovedì 22 ottobre, ore 17.00

Comunicato stampa
L’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” sono liete di invitarVi, dopo la pausa estiva, a tre nuovi incontri de:
“LE PAROLE FONDAMENTALI” di Marco Dané.
“LE PAROLE FONDAMENTALI” di Marco Dané.
Rifletteremo insieme sul significato profondo dei termini che strutturano le nostre relazioni quotidiane e il nostro modo di essere. Un’occasione preziosa di confronto e ascolto reciproco, per ridare peso e cercare di capire il significato ultimo delle parole che usiamo ogni giorno.
Ogni incontro dell’iniziativa è autonomo; non è necessario aver partecipato agli altri incontri.
Ogni incontro dell’iniziativa è autonomo; non è necessario aver partecipato agli altri incontri.
Calendario degli incontri:
• Giovedì 22 ottobre, ore 17.00: Spiritualità – Fantasia – Perdono
• Giovedì 29 ottobre, ore 17.00: Autostima – Curiosità – Simpatia
• Giovedì 05 novembre, ore 17.00: Coerenza – Gratitudine – Sapienza
• Giovedì 22 ottobre, ore 17.00: Spiritualità – Fantasia – Perdono
• Giovedì 29 ottobre, ore 17.00: Autostima – Curiosità – Simpatia
• Giovedì 05 novembre, ore 17.00: Coerenza – Gratitudine – Sapienza
Biblioteca Comunale “Angela Zucconi”
Tutti i dettagli sulla locandina in allegato.
Ingresso libero