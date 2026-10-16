Presentazione “La Scelta” di Paolo Prosperi , a Palazzo Ruspoli di Cerveteri

Comunicato stampa

Cerveteri (RM), 15 ottobre 2026 – Con il patrocinio del Comune di Cerveteri – Assessorato alla Cultura e al Turismo, giovedì 29 ottobre 2026 alle ore 18:00 presso la Sala di Palazzo Ruspoli, Piazza Santa Maria a Cerveteri, presenterò il nuovo romanzo “La Scelta”.

È la storia di Irina. Vive tra Tbilisi e Sebastopoli mentre l’Unione Sovietica crolla. Un lavoro che non c’è, un figlio da crescere, una madre anziana. E poi una scelta che fa male: emigrare in Italia.

È la storia delle tante donne dell’Est che incontriamo ogni giorno qui, tra Cerveteri e Ladispoli e in tante altre città d’Italia. Quelle che con dignità tengono in piedi le nostre famiglie.

Un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza, dalle 18:00 alle 20:00, con chiacchierata con l’autore e buffet.

Spero ha la possibilità di essere presente.So che è molto impegnato ma mi farebbe molto piacere.

LA SCHEDA:

Titolo: La Scelta

Autore: Paolo Prosperi

Quando: Giovedì 29 ottobre 2026, ore 18:00-20:00

Dove: Sala Palazzo Ruspoli, Piazza Santa Maria – Cerveteri (Via Luni, 6)

Patrocinio: Comune di Cerveteri

Ingresso: Libero, segue buffet