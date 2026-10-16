Lago di Bracciano, nasce il Masterplan del futuro: i tre Comuni uniti in un grande progetto di sviluppo del territorio

Comunicato stampa

Firmato il protocollo d’intesa tra Bracciano, Anguillara Sabazia e Trevignano Romano. L’Ente Parco, guidato dal Commissario Straordinario Ivano Iacomelli, protagonista dell’accordo istituzionale. Dalla Regione Lazio, attraverso l’assessore Giancarlo Righini, l’impegno a finanziare il progetto. Una giornata di grande partecipazione politica, istituzionale e civica.

Bracciano, 16 ottobre 2026 – Una giornata destinata a segnare un passaggio importante nella storia del comprensorio del Lago di Bracciano. Questa mattina, nella prestigiosa cornice della Sala Conferenze del Museo Storico dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, è stato presentato e sottoscritto il protocollo d’intesa per la realizzazione del Masterplan del Lago di Bracciano, un progetto di pianificazione territoriale sovracomunale che mette insieme, per la prima volta in un percorso organico e condiviso, le amministrazioni di Bracciano, Anguillara Sabazia e Trevignano Romano, con il coordinamento dell’Ente Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano.

Non soltanto un documento di programmazione, ma soprattutto un patto politico e istituzionale per il futuro del territorio, con l’ambizione di superare i confini amministrativi e costruire una strategia comune capace di trasformare le straordinarie ricchezze del comprensorio in opportunità concrete di crescita, occupazione e benessere per le comunità locali.

Protagonista dell’iniziativa è stato l’Ente Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano, che attraverso l’impegno del Commissario Straordinario Ivano Iacomelli ha saputo costruire le condizioni per un’intesa tra i tre Comuni rivieraschi, portando allo stesso tavolo i sindaci, le istituzioni regionali, le rappresentanze politiche e un ampio mondo di associazioni, forze civiche e realtà del territorio.

Un risultato che testimonia una nuova visione del ruolo dell’Ente Parco: non soltanto custode di un patrimonio naturalistico di inestimabile valore, ma anche soggetto promotore di sviluppo sostenibile, coordinamento istituzionale e valorizzazione delle identità locali.

La presenza dei tre sindaci, Marco Crocicchi per Bracciano, Angelo Pizzigallo per Anguillara Sabazia e Claudia Maciucchi per Trevignano Romano, ha rappresentato il segnale più significativo della volontà di intraprendere un percorso comune, mettendo al centro gli interessi dell’intero bacino lacustre.

Particolarmente importante l’intervento attraverso un video pre-registrato dell’assessore regionale Giancarlo Righini, che ha assunto l’impegno della Regione Lazio a sostenere finanziariamente il progetto.

Un passaggio fondamentale che conferisce concretezza all’iniziativa e apre la strada alla fase operativa di elaborazione del Masterplan.

Il sostegno regionale rappresenta il riconoscimento del valore strategico di una progettualità che punta a mettere in rete le risorse del territorio, attraverso una programmazione coordinata e di lungo periodo.

Il Lago di Bracciano e il suo comprensorio rappresentano uno dei territori più ricchi di potenzialità del Lazio.

Un patrimonio straordinario fatto di paesaggi naturali, biodiversità, borghi storici, testimonianze archeologiche, tradizioni culturali, produzioni agricole di qualità ed eccellenze enogastronomiche a chilometro zero.

Risorse che troppo spesso sono state valorizzate attraverso iniziative isolate e che oggi, grazie al Masterplan, potranno entrare in una visione complessiva e coordinata.

Turismo sostenibile, mobilità integrata, tutela delle acque, promozione delle produzioni locali, percorsi naturalistici, cultura, sport, accoglienza e servizi sono alcuni degli ambiti sui quali potrà svilupparsi la nuova pianificazione.

L’obiettivo è costruire un’identità territoriale forte e riconoscibile, capace di attrarre visitatori e investimenti, sostenere le imprese locali e offrire nuove prospettive alle giovani generazioni, senza compromettere il delicato equilibrio ambientale del lago.

La conferenza ha registrato una significativa partecipazione istituzionale e politica, con rappresentanti di differenti sensibilità e appartenenze, a testimonianza della capacità del progetto di raccogliere attenzione e interesse trasversali.

Dopo il saluto di benvenuto del Colonnello Dario Bovino, Comandante dell’Aeroporto di Vigna di Valle, il programma ha previsto gli interventi del Commissario Straordinario Ivano Iacomelli e dei sindaci Marco Crocicchi, Angelo Pizzigallo e Claudia Maciucchi. Ampia anche la rappresentanza del Consiglio regionale del Lazio, con Giorgio Simeoni (Forza Italia), Laura Cartaginese (Lega), Mario Luciano Crea (Lista Civica Rocca), Nazzareno Neri (Gruppo Misto), e Marietta Tidei (Italia Viva) che ha richiesto, nel futuro, di includere altri comuni di questo territorio.

Tra gli altri rappresentanti istituzionali inserito nel programma anche, Tommaso Martelli, Assessore del XV Municipio di Roma.