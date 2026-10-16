NASCE  DPG-DALLA PARTE GIUSTA

Comunicato stampa

Grande partecipazione a Roma per il lancio del movimento guidato da Gennaro Capoluongo

«Una corrente di pensiero che intende restituire voce a cittadini, famiglie, imprese e territori. Vogliamo costruire una forza politica credibile, competente e radicata nelle comunità locali, capace di trasformare la partecipazione in un cambiamento concreto. La sicurezza delle persone, le opportunità per i giovani, l’attenzione agli anziani, la scuola, la sanità non sono temi secondari: rappresentano il cuore di una comunità che vuole guardare al futuro senza lasciare indietro nessuno.

L’Italia ha bisogno di una politica che ascolti di più e prometta di meno.»



Gennaro Capoluongo – Segretario Nazionale

ROMA, 15 ottobre 2026 – Ieri si è tenuta a Roma la presentazione ufficiale di DPG-Dalla Parte Giusta, il nuovo movimento politico guidato dal Segretario Nazionale Gennaro Capoluongo.

Una sala partecipata e un confronto ricco di contributi hanno accompagnato l’avvio di un progetto politico che punta a rimettere al centro i cittadini, i territori, le competenze e il buon governo.

Nel corso dell’iniziativa, il Segretario Nazionale ha illustrato la visione e gli obiettivi del movimento, delineando un percorso fondato sull’ascolto, sulla partecipazione attiva e sulla capacità di trasformare le esigenze delle persone in proposte concrete.

Particolare attenzione è stata dedicata al tema della sicurezza, considerata un diritto fondamentale dei cittadini e una condizione indispensabile per garantire serenità alla gente, lo sviluppo economico e la qualità della vita nelle comunità locali.

Un’azione forte a sostegno delle famiglie e delle imprese, della tutela dei giovani, della valorizzazione degli anziani, del ruolo della scuola, della salvaguardia del territorio e dell’ambiente, del sistema sanitario, della tutela dei più deboli, dei disabili e della cura degli animali d’affezione, della flessibilità energetica che porti a una crescita economica e a un contestuale decremento della tassazione.

Uno dei momenti più significativi della giornata è stato il confronto aperto con i Segretari del Partito sul territorio presenti in sala, che, attraverso i contributi, le idee e le proposte provenienti dalle comunità locali, ha arricchito il dibattito, confermando la volontà di costruire un movimento realmente partecipato, capace di ascoltare e dare risposte concrete alle esigenze delle persone.

La presenza, altresì, di professionisti, di esponenti del mondo associativo e di numerosi cittadini desiderosi di aderire alla nuova compagine politica ha confermato il crescente interesse per una proposta politica volta a superare le contrapposizioni ideologiche e a costruire soluzioni concrete per il Paese.

Con la presentazione a Roma prende ufficialmente il via il percorso di DPG-Dalla Parte Giusta, che nelle prossime settimane promuoverà incontri e iniziative in tutta Italia.

Non un semplice movimento, ma una comunità di persone che sceglie di mettersi in gioco per costruire il futuro dell’Italia.



UFFICIO STAMPA – DALLA PARTE GIUSTA