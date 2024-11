Sciopero generale, dai trasporti alla sanità: ecco chi si ferma oggi

Il trasporto ferroviario è stato escluso perché già interessato dalla protesta di domenica 24 novembre, tutti gli altri mezzi di trasporto saranno interessati dallo sciopero: quindi oggi saranno a rischio bus, tram, metropolitane con orari varieranno da città a città. Possibili disagi anche per navi e traghetti. I collegamenti da e per le isole maggiori sono in forse da un’ora prima delle partenze previste per il 29.