Roma, domani il bando per tutela degli animali da affezione e prevenzione al randagismo

Domani alle 10, nella Sala Consiliare di Palazzo Valentini, si terrà una conferenza stampa per la presentazione de bando per la concessione dei contributi ai comuni, del territorio metropolitano, per la tutela degli animali da affezione e prevenzione al randagismo.

L’iniziativa verrà presentata dal Consigliere delegato, alla tutela degli animali, all’ambiente, transizione ecologica e Aree protette della Città metropolitana di Roma., Rocco Ferraro, alla presenza di altre istituzioni e associazioni di volontariato.