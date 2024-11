Open day all’istituto tecnico “Di Vittorio” di Ladispoli

Tre appuntamenti per scoprire l’offerta formativa

Riceviamo e pubblichiamo – L’Istituto Tecnico “Di Vittorio” di Ladispoli apre le sue porte agli studenti delle scuole medie e alle loro famiglie con tre imperdibili open day. Gli incontri sono previsti per sabato 30 novembre, sabato 14 dicembre 2024 e sabato 18 gennaio 2025, sempre dalle 9:30 alle 12:30.

Durante queste giornate, sarà possibile scoprire da vicino l’offerta formativa dell’istituto, che propone due indirizzi principali:

Amministrazione, Finanza e Marketing

Costruzioni, Ambiente e Territorio

I partecipanti avranno l’opportunità di visitare le strutture scolastiche, tra cui aule didattiche all’avanguardia, laboratori moderni, la palestra e la mensa. Per coinvolgere direttamente gli studenti delle medie, saranno organizzate lezioni di laboratorio interattive, progettate appositamente per loro.

Come partecipare?

Per una migliore organizzazione, è consigliata la prenotazione online tramite il sito della scuola o attraverso il link dedicato: https://forms.gle/chHMfCGh8XByGEN58.

Un’occasione da non perdere!

Gli open day rappresentano un momento fondamentale per gli studenti che devono scegliere il loro percorso scolastico. Oltre a conoscere i dettagli dei corsi, sarà possibile confrontarsi con docenti e studenti già iscritti, per avere una visione concreta della vita scolastica al “Di Vittorio”.

Con un’offerta formativa variegata e strutture in grado di rispondere alle diverse aspirazioni degli studenti, l’istituto “Di Vittorio” si conferma un punto di riferimento per la formazione tecnica nel territorio.