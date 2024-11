Bracciano, riflettori sulla nona edizione dell’evento “No More”

Riceviamo e pubblichiamo Domenica 24 novembre si è svolta, al teatro “Charles De Foucauld” di Bracciano, la 9° edizione dell’evento “No More” realizzato da Generazione Musica con la partecipazione di tanti artisti che si sono messi a disposizione per dare il proprio contributo all’evento in occasione della giornata internazionale contro la violenza verso le donne.

Una serata splendida con tanta musica, teatro, danza, immagini che si sono fuse in un percorso artistico che ha coinvolto ed emozionato il numerosissimo pubblico presente (teatro sold out!).

Insieme a Generazione Musica, che ha curato la produzione e la realizzazione dell’evento, c’è stata l’importante presenza de IlTeatrodiTalia con i suoi attori: Gianpiero Nardelli, Barbara Russo (che ha interpretato un suo monologo originale) e Marina Garroni che è anche la responsabile di questa significativa compagnia teatrale del nostro territorio.

Per la danza c’è stata la partecipazione della scuola di danza di VALU’ Fitness Club diretta da Maria Luisa Pellerito, e del Centro formazione Danza e Musical, STEP, con il maestro Fabrizio Laurentaci che hanno presentato alcune coreografie durante lo spettacolo molto applaudite dal pubblico. Ha partecipato all’evento anche il Centro Donna di Bracciano e la rete di associazioni LIA.

L’evento è stato patrocinato dal comune di Bracciano.

Generazione Musica ha messo in campo i propri musicisti e tecnici per confezionare un evento, ormai tradizionale, che risponde all’esigenza di non abbassare la guardia su un tema che diventa ogni giorno più urgente. Crediamo che l’arte, con il suo linguaggio articolato e variegato, possa essere una chiave per affrontare l’argomento in modo efficace. E’ stata una bella emozione vedere artisti di tutte le generazioni, dalle giovanissime danzatrici agli esperti attori e musicisti, mettersi in gioco per dire No alla violenza verso le donne nella convinzione che siano l’amore e il rispetto i caposaldi per affrontare questa terribile realtà che distrugge le nostre vite, anche quando non ci riguarda personalmente.

Generazione Musica ha presentato anche un brano inedito scritto dal nostro batterista, Alessandro Taborri, che affronta l’argomento “violenza verso le donne” attraverso una tessitura musicale pop-rock che il pubblico ha molto gradito richiedendone anche il bis a fine concerto!

“No More” vuole rappresentare una via, certamente quella della conoscenza del fenomeno, ma anche quella dell’impegno personale a sostenere le vittime e a svolgere un’azione di prevenzione e di attenzione verso questo fenomeno.

Nel ringraziare tutti gli artisti che si sono messi a disposizione per realizzare questo evento vi aspettiamo alle prossime iniziative che verranno organizzate su questa tematica, uno dei “focus” di Generazione Musica.

Alessandro Lembo

Presidente associazione culturale Generazione Musica