Malfunzionano i riscaldamenti in tre scuole, il XV municipio monitora

“E’ costante il monitoraggio da parte del Municipio sui ritardi di accensione degli impianti di riscaldamento che in questi giorni, come purtroppo in altri quartieri di Roma, stanno interessando tre plessi su cinquantaquattro del nostro territorio. Un disservizio per cui sin da subito ci siamo messi a completa disposizione del Dipartimento per dare tutto il supporto necessario alla risoluzione del problema.

Sebbene infatti, nonostante non sia di nostra competenza, come ogni volta anche quest’anno abbiamo richiesto con congruo anticipo il consueto controllo di tutti gli impianti di riscaldamento delle scuole del territorio per garantire l’accensione nei tempi previsti, purtroppo dalla scorsa settimana nei plessi di Via Brembio, Via Clauzetto e Via Vallombrosa si sono verificate delle criticità che stanno tuttora impedendo l’avvio degli impianti.

Malfunzionamenti che come Municipio abbiamo segnalato immediatamente al Dipartimento Lavori Pubblici di Roma Capitale che il 20 novembre ci ha aggiornato sulla situazione e per cui il giorno dopo l’Assessora Segnalini, che ringrazio, ha convocato con urgenza la società inadempiente. A seguito del nuovo aggiornamento del 22 novembre, anche questo fine settimana siamo stati in costante contatto con il Dipartimento per ridurre la tempistica di intervento.

Comunichiamo quindi che in queste ore stiamo cercando di anticipare a domani il sopralluogo di Italgas, che ringraziamo per la piena disponibilità, nelle scuole di Via Clauzetto e di Via Vallombrosa; rimane invece la data del 28 novembre per il Plesso di Via Brembio, per cui ci stiamo accertando che la società appaltatrice abbia presentato la nuova documentazione idonea comprensiva delle autorizzazioni antincendio, al fine anche in questo caso di ridurre i tempi per le accensioni.

Già da questa estate tanti sono stati gli interventi, e grande è stato il lavoro di adeguamento che abbiamo realizzato sull’impianto di riscaldamento della scuola di Via Brembio per la risoluzione del problema che da oltre dieci anni tormentava il plesso; per questo ci amareggia davvero molto che questo lavoro sia stato vanificato dalla mancata presentazione da parte della nuova ditta di tutta la documentazione necessaria.

Bene ha fatto l’Assessora Segnalini a convocare la settimana scorsa la società e a confermare l’applicazione di penali per ogni giorno di ritardo. E’ giusto che Roma Capitale faccia sentire la sua voce per far rispettare i contratti, come anche auspichiamo che a problema risolto si vada fino in fondo alla questione. In questo momento però, evitando rimpalli di responsabilità e possibili contenziosi che non farebbero altro che allungare ancor più i tempi, siamo appunto tutti concentrati sulla sola risoluzione del problema.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio