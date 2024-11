Eliminazione della violenza sulle donne e Settima arte

‘Familia’ di Francesco Costabile torna nelle sale in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il film, presentato nella sezione Orizzonti all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, tornerà nelle sale per tutta la settimana dal 25 al 30 novembre.

‘Familia’ è un film diretto da Francesco Costabile con Francesco Gheghi, Barbara Ronchi, Francesco Di Leva, Marco Cicalese ed è tratto dal libro ‘Non sarà sempre così’ di Luigi Celeste e ha vinto numerosi riconoscenti tra cui il Premio Orizzonti per la miglior interpretazione maschile a Francesco Gheghi, la Segnalazione Cinema for UNICEF, il premio Miglior Cast Italiano Mostra 2024 e il Nuovo IMAIE Talent Award per Tecla Insolia.

Le parole di Francesco Costabile:

“Mai come in questi giorni stiamo assistendo ad una strumentalizzazione politica sul corpo delle donne. C’è bisogno di un risveglio collettivo contro una classe politica che fa propaganda anche su temi così delicati. Facciamoci sentire, facciamo del rumore, anche nel buio di una sala cinematografica.

‘Familia’ è un film sulla violenza di genere che non edulcora, non ammorbidisce un tema che va affrontato di petto. La violenza va attraversata, bisogna conoscerla per imparare a difendersi.

Sono felice che il film torni nelle sale, soprattutto in questi giorni. Concedetevi questa esperienza, andate al cinema.”

La violenza a danno del genere femminile è una questione culturale e di educazione ai sentimenti, alla loro esternazione, e al rispetto della persona senza alcuna subordinazione di un genere all’altro come – invece – la ‘cultura’ frutto del retaggio patriarcale insegna. Temi sui quali si può intervenire, per una sensibilizzazione che porti all’eliminazione della violenza sulle donne, anche attraverso il cinema per l’intrinseca potenza che ha di veicolare un messaggio e di insegnare. Abbiamo visto l’eco che l’anno scorso ha avuto il film ‘C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi: diventato simbolo delle manifestazioni legate al 25 novembre 2023. È importante, inoltre, dare spazio a opere come ‘Lee And Me’ documentario di Alessandro Garilli strutturato come una graphic Novel in bianco e nero prodotto da Angelika Vision e Minerva Pictures che si trova su Amazon Prime.

Nell’eliminazione della violenza sulle donne il ruolo dell’industria cinematografica gioca un ruolo molto importante. Partendo da presupposto che il cinema è lo specchio della quasi totalità delle sfaccettature di un paese e la messa in scena di determinate problematiche è rappresentativa della volontà di far emergere una realtà non più occultata e di voler dare voce a una prospettiva diversa, quella che rappresenta la possibilità di via d’uscita, di presa di coscienza. È fondamentale, inoltre, l’attenzione finalizzata a scardinare l’inquinamento visuale da un punto di vista sessista e non solo.

Marzia Onorato

Redattrice L’agone