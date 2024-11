Campagnano, al via la ristrutturazione del campo di via San Sebastiano

È stato inaugurato oggi presso il Comune di Campagnano di Roma l’inizio dei lavori di ristrutturazione dell’impianto sportivo di via San Sebastiano. Un altro grande intervento per migliorare la qualità della vita delle comunità dell’area metropolitana di Roma: finanziato con 700 mila euro di risorse PNRR PUI “Poli di Sport, Benessere e Disabilità” e oltre 200 mila con ulteriori fondi di Città metropolitana.

All’inaugurazione sono intervenuti il Vicesindaco di Città metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna e il Sindaco di Campagnano Alessio Nisi.

L’impianto sportivo interessato dai lavori versa attualmente in stato di abbandono e costituisce addirittura un elemento di pericolo per chi usufruisce dell’impianto sportivo comunale adiacente. A partire dal rinforzo del terreno sottostante, il nuovo impianto vedrà la realizzazione di un campo polivalente sul solaio di copertura e sul terrapieno, con copertura con archi in legno lamellare e la realizzazione degli spogliatoi seminterrati.

Sarà inoltre ampliato lo spazio esterno, mitigando l’accesso diretto dal fronte strada, mentre la realizzazione di un impianto elevatore oltre che di una scala per il superamento del dislivello tra la quota della strada e quella del campetto polivalente e del complesso sportivo, garantiranno l’accesso agli utenti diversamente abili.

“Il progetto si propone principalmente di potenziare l’offerta delle attività sportive per le persone diversamente abili. Spesso consideriamo le opere pubbliche solo il rifacimento del manto stradale o la realizzazione di aree pedonali ma, nella realtà, anche questi progetti sono da considerare come opere pubbliche perché consentono di migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Pensiamo sia importante poter restituire alla collettività un’area funzionale e sicura per svolgere l’attività sportiva e qui a Campagnano lo stiamo facendo attraverso un progetto di rigenerazione urbana in grado di fornire tutti gli spazi necessari per una fruizione appropriata e accessibile, nel pieno rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici. Sarà realizzato un impianto moderno e fruibile a tutti i cittadini e valorizzerà l’area circostante, attualmente degradata. Un altro progetto che dimostra la concretezza e l’impegno con cui Città metropolitana ha colto, su impulso del Sindaco Gualtieri, la grande sfida del PNRR che ci vede coinvolti con oltre 300 cantieri su tutto il territorio metropolitano. La condivisione e la sinergia con i Sindaci e con le istituzioni ci ha permesso di portare avanti, nei tempi indicati, le fasi progettuali e l’avvio di quelle esecutive, in piena trasparenza e con un’attenzione alla sicurezza come alla sostenibilità ambientale. In tante parti della nostra area metropolitana, stiamo realizzando nuovi punti di incontro e socialità, in una visione concreta per restituire alla collettività spazi pubblici adeguati, con un aumento complessivo del valore dei territori e della qualità della vita dei cittadini”

Pierluigi Sanna, Vicesindaco della Città metropolitana di Roma.