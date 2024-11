È in libreria e negli store digitali “Nice To Rock You – Incontri che hanno fatto la storia della musica” (Hoepli), il nuovo libro dello scrittore e critico musicale Ezio Guaitamacchi, del giornalista Leonardo Follieri e della giornalista e musicista Jessica Testa con la prefazione di Manuel Agnelli.

Mercoledì 27 novembre Ezio Guaitamacchi, Leonardo Follieri e Jessica Testa saranno alla Biblioteca Comunale di Alatri, in provincia di Frosinone (Piazza Santa Maria Maggiore, 1 – inizio evento ore 18.30 – ingresso gratuito fino ad esaurimento posti) per presentare il loro nuovo libro. Giovedì 28 novembre, presso la Libreria Eli di Roma (Viale Somalia, 50 – inizio evento ore 18.00 – ingresso gratuito fino ad esaurimento posti), gli autori saranno protagonisti di una nuova presentazione. Modera l’incontro del 28 novembre il giornalista e critico musicale John Vignola.

“Nice to Rock You” racconta l’incontro fortunato (e spesso fortuito) tra grandi protagonisti della storia del rock senza i quali il mondo della musica avrebbe vissuto vicende diverse. Gli autori guidano il lettore nei momenti in cui il destino di due o più personaggi ha intrecciato le sue fila, dando vita a scenari nuovi, inaspettati, che hanno contribuito a dare una direzione precisa al flusso inarrestabile e mutevole della storia.

Il libro, diviso in cinque sezioni (“Once In A Lifetime – Incontri che hanno fatto epoca”, “Two Of Us – Incontri di anime gemelle”, “Money For Nothing – Incontri tra arte e business”, “Who Are You – Incontri avvenuti per caso” e “Old Friends – Incontri tra amici”), racconta trenta incontri speciali in ambiti diversi, approfondendo momenti, luoghi e circostanze curiose e spesso poco conosciute. Ogni racconto è arricchito da immagini ad hoc e da due canzoni che si possono ascoltare tramite QR code diventando così una colonna sonora ideale delle storie narrate.

Ezio Guaitamacchi, musicologo, musicista ed entertainer, è un decano del giornalismo e della critica musicale. Autore di venticinque saggi su rock e dintorni, è conduttore radio e tv, docente, musicista e storyteller.

Leonardo Follieri, giornalista e autore. Il suo primo libro, tradotto anche in spagnolo, è “Rock & Arte” (Hoepli, 2018). Ha dato il suo contributo a “1973 – L’anno cruciale della musica raccontato in 73 dischi leggendari” (Arcana, 2023). Dal 2016 è coordinatore della redazione e delle produzioni di Jam TV.

Jessica Testa, giornalista, violinista e autrice. Ha collaborato alla nuova edizione de “La storia del rock” (Hoepli, 2022), “1973 – L’anno cruciale della musica raccontato in 73 dischi leggendari” (Arcana, 2023), “Manuale di storia della popular music e del jazz” (Volontè & Co, 2022) e curato le ricerche per “She’s A Woman – Storie di coraggio, orgoglio, amore e (dis)onore di 33 regine della musica” (Rizzoli Lizard, 2023). È redattrice di Jam TV dal 2016.